Viro vaatii kansainvälistä hätäistuntoa käsittelemään Venäjän hävittäjien tunkeutumista ilmatilaan

Viron ulkoministeriö ilmoitti sunnuntaina 21. syyskuuta, että YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tällä viikolla hätäistuntoon käsittelemään tapausta, jossa kolme venäläistä MiG-31-hävittäjää lensi Viron ilmatilaan Suomenlahden yllä viime perjantaina. Moskova kiistää tapahtuneen.
”22. syyskuuta YK:n turvallisuusneuvosto järjestää hätäkokouksen vastauksena Venäjän räikeään ilmatilaloukkaukseen, joka tapahtui viime perjantaina,” ministeriö totesi tiedotteessaan.
Välikohtauksen seurauksena NATO:n Baltian alueen ilmapuolustustehtävissä toimivat italialaiset F-35-hävittäjät sekä Ruotsin ja Suomen ilmavoimat nousivat ilmaan tunnistamaan ja varoittamaan venäläiskoneita.
Kyseessä on ensimmäinen kerta Viron 34-vuotisen YK-jäsenyyden aikana, kun maa on virallisesti pyytänyt turvallisuusneuvostolta hätäistuntoa.
Ulkoministeri Margus Tsahkna luonnehti loukkausta osaksi Venäjän laajempaa alueellista ja globaalia eskalaatiota, viitaten myös aiempiin ilmatilaloukkauksiin Puolan ja Romanian yllä tämän kuun aikana. ”Tällainen toiminta edellyttää kansainvälistä vastareaktiota,” Tsahkna painotti.
