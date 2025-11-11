Virolaisia ja bangladeshilaisia epäiltynä laajan laittoman maahantulon järjestämisestä

Helsingin poliisi epäilee, että maahan järjesteltiin virheellisillä ja harhaanjohtavilla tiedoilla 20 henkilöä. Lisäksi samaa järjestelyä yritettiin käyttää lähes 50 kertaa, mutta järjestely epäonnistui. Teoista epäillään kuuttatoista henkilöä. Lisäksi epäillään, että kutakin maahan pyrkinyttä kohden on peritty tuhansien eurojen edestä maksuja.

Helsingin poliisilaitoksen valtakunnallinen ihmiskaupparikostutkintaryhmä on saanut valmiiksi laajan, pääasiassa bangladeshilaisiin henkilöihin kohdistuneen törkeän laittoman maahantulon järjestämisen kokonaisuuden. Syyttäjälle siirtyneessä kokonaisuudessa virolaiset ja bangladeshilaistaustaiset epäillyt toivat virolaisten hallinnoimien suomalaisten yritysten nimissä Suomeen yhteensä kaksikymmentä henkilöä. Tämän lisäksi näiden yritysten nimissä yritettiin käyttää samaa tekotapaa lähes 50 kertaa, mutta oleskelulupahakemukset hylättiin.

Perusteettomia oleskelulupia Suomeen haettiin tekaistujen yritysten nimissä

Teoissa virolaiset epäillyt hallinnoivat työnantajana esiintyviä suomalaisia yrityksiä ja Bangladeshissa asuvat bangladeshilaiset epäillyt toimivat linkkinä oleskeluluvan hakijoiden ja virolaisten epäiltyjen välillä. Kokonaisuudessa on myös pieni pakistanilaisiin henkilöihin kohdistunut haara, jossa tekotapa on sama, mutta välimiehet ja oleskeluluvan hakijat ovat pakistanilaisia.

Yhteensä oleskelulupahakemuksia on haettu kuuden yrityksen nimissä, joista neljä on ollut epäiltyjen henkilöiden tai bulvaanien hallussa. Yhteistä teoille on se, että kukaan maahan tuoduista henkilöistä ei työllistynyt siihen yritykseen, johon oleskelulupa myönnettiin eikä epäilyksen mukaan kenenkään ollut tarkoituskaan työllistyä kyseisiin yrityksiin.

Poliisi epäilee lisäksi, että kultakin maahan saapuneelta tai maahan pyrkineeltä henkilöltä on peritty tuhansien eurojen suuruisia maksuja.

Tapauksessa epäillään törkeää laittoman maahantulon järjestämistä esiintymällä valheellisesti oleskeluluvan hakijoiden työnantajana, väärentäen hakemuksille asiakirjoja sekä antaen Maahanmuuttovirastolle virheellisiä tietoja. Tarkoituksena on ollut saada perusteettomia oleskelulupia Suomeen. Lisäksi tapauksessa epäillään lukuisia rekisterimerkintärikoksia aiheuttamalla virheellisiä merkintöjä Maahanmuuttoviraston rekisteriin.

Kokonaisuudessa on ollut yhdeksän kiinniotettua, joista viisi on ollut tutkintavankina. Teoista on epäiltynä yhteensä kuusitoista henkilöä, joista osa on kuultu Viron poliisin avustamana. Tämän lisäksi tekokokonaisuudessa on lukuisia lähtömaissa toimivia epäiltyjä, joita ei ole tavoitettu esitutkinnan aikana. Tekojen epäillään alkaneen vuonna 2022 ja jatkuneen aina poliisin kesäkuussa 2025 suorittamiin kiinniottoihin saakka.