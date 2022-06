Viron pääministeri etsii uusia hallituskumppaneita koalition hajoamisen jälkeen

Kaja Kallas sanoo, ettei voi enää työskennellä Keskustapuolueen kanssa koulutus- ja sosiaaliuudistuksista johtuvien erimielisyyksien vuoksi.

Viron pääministeri Kaja Kallas aikoo aloittaa neuvottelut mahdollisten uusien koalitiokumppaneiden kanssa sen jälkeen, kun hänen keskustaoikeistolaisen Reformipuolueensa liitto Keskustapuolueen kanssa hajosi perjantaina sosiaali- ja koulutusuudistuksiin.

Kallas on johtanut Viroa vuodesta 2021 lähtien ja saanut kansainvälistä huomiota kovalla Venäjä-linjallaan. Hän sanoi, ettei voi enää tehdä yhteistyötä Keskustapuolueen ja sen johtajan Juri Ratasin kanssa. Ratas oli vaatinut 300 miljoonan euron menosuunnitelmaa perhe- ja lapsilisien rahoittamiseksi, mitä Kallas vastustaa. Keskustapuolue ja Reformipuolue ovat myös olleet eri mieltä siitä, miten esikouluopetus tulisi järjestää.

Kallas kritisoi Keskustapuoluetta poliittisen epävakauden lisäämisestä aikana, jolloin Viron hallitus yrittää selvitä Venäjän Ukrainan hyökkäyksen seurauksista.

”Viro tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin toimivaa hallitusta, joka perustuu yhteisiin arvoihin”, Kallas sanoi, kertoi kansallinen yleisradioyhtiö ERR. ”Euroopan turvallisuustilanne ei anna minulle mahdollisuutta jatkaa yhteistyötä Keskustapuolueen kanssa, joka ei kykene asettamaan Viron etua puolueen ja sen eri ryhmien etujen edelle.”

Kallas on jo ollut yhteydessä sosiaalidemokraatteihin ja Isamaa-puolueeseen uuden koalition muodostamisesta, ERR kertoi. Reformipuolueella on Viron 101-paikkaisessa parlamentissa 34 paikkaa, kun taas Isamaalla on 12 ja sosiaalidemokraateilla 10 paikkaa, mikä antaisi kolmen puolueen ryhmittymälle niukan enemmistön.

Muut koalitiot ovat kuitenkin mahdollisia, mikä voisi merkitä Kallaksen pääministerikauden loppua.

Kansalliskonservatiivisen oikeistopuolue EKRE:n johtaja Martin Helme näytti perjantaina vihjaavan, että hänen puolueensa voisi liittoutua keskustan ja Isamaan kanssa ja palata valtaan.

Tuo kolmikantainen koalitio johti Viroa vuosina 2019-2021.

”Olen edelleen avoin ideoille”, Helme sanoi.

Seuraavat aikataulun mukaan järjestettävät vaalit ovat vuonna 2023.

Lähde: Politico