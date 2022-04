Vladimir Putin: “Venäjä tulee saavuttamaan jalot tavoitteensa Ukrainassa”

Presidentti pitää venäläisjoukkojen tappamia siviilejä Buchassa ”valeuutisena”.

Vladimir Putin on vakuuttanut, että hänen sotaretkensä Ukrainassa jatkuu, kunnes sen ”jalot tavoitteet” on saavutettu. Hän on ilmoittanut, että hyökkäys etenee suunnitellusti huolimatta Ukrainan kovasta vastarinnasta ja Venäjän joukkojen raskaista tappioista.

”Saavutamme tavoitteemme, siitä ei ole epäilystäkään”, Putin sanoi Venäjän Kaukoidässä sijaitsevan Vostotšnyn kosmodromin työntekijöille ensimmäisissä julkisissa kommenteissaan sodasta sen jälkeen, kun hänen joukkonsa joutuivat vetäytymään Pohjois-Ukrainasta yli viikko sitten.

”Sen tavoitteet ovat täysin selvät ja jalot”, Putin sanoi Venäjän sotilaallisesta operaatiosta seisoessaan valkovenäläisen virkaveljensä Aleksandr Lukašenkon rinnalla vierailulla, jolla juhlistettiin neuvostoliittolaisen kosmonautti Juri Gagarinin ensimmäisen ihmisen avaruuslennon 61. vuosipäivää.

Kyseessä oli vasta hänen toinen julkinen esiintymisensä viikon sisällä sen jälkeen, kun hän oli esiintynyt lyhyesti Vladimir Zhirinovskin hautajaisissa, joissa hän ei maininnut suoraan sotaa. Hänen viimeaikainen matala profiilinsa on merkinnyt jyrkkää muutosta johtajalle, joka oli kaikkialla läsnä Venäjän televisiossa sodan alkuaikoina.

Putin sanoo Buchan teloitusten olevan huijausta

Myöhemmin televisiossa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Putin torjui ukrainalaisen väitteen, jonka mukaan venäläisjoukot olisivat teloittaneet siviilejä Buchassa. Hän vertasi surmatekoja länsimaiden väittämiin Syyriassa järjestettyihin kemiallisten aseiden iskuihin, joilla pyrittiin syyllistämään Venäjän liittolainen Bashar al-Assad.

”Se on samanlainen huijaus kuin Buchassa”, Putin sanoi.

Ei ole täysin selvää, tarkoittiko Putin, että kuvat kuolleista siviileistä Buchassa olivat lavastettuja vai että ukrainalaiset olivat tappaneet siviilit. Kaksi ristiriitaista versiota, joita Venäjän virkamiehet ja valtion tiedotusvälineet ovat mainostaneet voimakkaasti.

Ukraina on syyttänyt Venäjän armeijaa siviilien teloittamisesta Buchassa, joka on pääkaupungin Kiovan ulkopuolella sijaitseva kaupunki, jota venäläisjoukot miehittivät useita viikkoja ennen vetäytymistään. Länsimaat työskentelevät Ukrainan kanssa yhteisessä tutkimuksessa, jonka tarkoituksena on kerätä todisteita Venäjän mahdollisista sotarikoksista.

Lukašenko kuvaili Buchan hirmutekoja ”brittiläiseksi erikoisoperaatioksi” esittämättä todisteita.

”Jos tarvitsette osoitteita, salasanoja, ajoneuvojen numeroita, automerkkejä, joilla he saapuivat Buchaan ja miten he tekivät sen, Venäjän federaation FSB voi antaa nämä tiedot. Jos eivät anna, me voimme auttaa niiden saamisessa”, sanoi Valko-Venäjän johtaja. Hän on aiemmin väittänyt, että Ukraina suunnitteli hyökkäävänsä hänen maahansa.

Venäjä-pakotteilla ei vaikutusta

Putin sanoi myös, että hänen maalleen määrätyillä pakotteilla ei olisi toivottua vaikutusta. Hän vertasi Venäjän nykytilannetta Neuvostoliiton tilanteeseen vuonna 1961, jolloin Gagarinista tuli ensimmäinen ihminen avaruudessa. ”Pakotteet olivat täydelliset, eristys oli täydellinen, mutta Neuvostoliitto oli silti ensimmäinen avaruudessa”, Putin sanoi.

”Salamasota, jonka varaan vihollisemme laskivat, ei toiminut”, Putin lisäsi viitaten ennennäkemättömiin läntisiin pakotteisiin, jotka määrättiin Ukrainan hyökkäyksen jälkeen.

Välillä Venäjän johtaja näytti höpöttävän tai änkyttävän, mikä oli jyrkässä ristiriidassa hänen tavanomaisen jäätävän itsevarman käytöksensä kanssa.

Toistuva teema Putinin tiistain puheissa oli, että sota Ukrainan kanssa, jonka kolmas kuukausi alkaa pian, oli ollut ”väistämätön”.

”Meidät pakotettiin tähän … Ukraina alkoi muuttua Venäjän vastaiseksi sillanpääasemaksi. Siellä alkoi kasvaa kansallismielisyyden ja uusnatsismin ituja … Ja yhteenotto näiden voimien kanssa oli Venäjälle väistämätön”, Putin sanoi. ”He vain valitsivat ajankohdan hyökkäykselle … Se oli väistämätöntä, se oli vain ajan kysymys.” Hän lisäsi, että hyökkäys, joka on tähän mennessä maksanut kymmeniä tuhansia ihmishenkiä ja ajanut yli 10 miljoonaa ukrainalaista kodeistaan, oli ”oikea teko”.

Venäjän politiikan professori ja Lontoon King’s Collegen Venäjä-instituutin johtaja Sam Green sanoi, että Putin on pitänyt Venäjän toimia Ukrainassa ”eksistentiaalisena uhkana” kriisin alusta lähtien.

”Koko tämä sota on rakennettu sen retoriikan ympärille, että Venäjä on ollut eksistentiaalisen uhan alla. Venäjä on pakotettu tähän sotaan. Vaikka päämäärät ja tavoitteet saattavat muuttua tämän sodan aikana, Putin ei yksinkertaisesti voi luopua tällaisesta eksistentiaalisesta retoriikasta”, hän sanoi.

Green sanoi, että tämä retoriikka näyttää tarttuneen Venäjällä. Hän viittasi siihen, että sota näytti saavan aitoa tukea väestön keskuudessa. ”Putin haluaa varmistaa, ettei jää epäilystäkään siitä, miksi sotaa käydään ja miksi kaikki tuska ja uhraukset ovat oikeutettuja.”

Lähde: The Guardian