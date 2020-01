Voiko musliminainen ottaa avioeron?

Tanskalainen tuore raportti kertoo, että maahanmuuttajanaisten on vaikea saada tosiasiallinen avioero, vaikka lain mukaan siihen on oikeus. Moni eroa tahtova nainen joutuu väkivallan tai painostuksen kohteeksi. Monella ei myöskään ole tietoa omista oikeuksistaan.

Raportin VIVE- tutkimuslaitokselta tilasi Tanskan ulkomaalais- ja integraatioministeriö. Vaikka lain mukaan naisellakin on oikeus eroon, voi tapahtua, että aviomies, perhe tai muut läheiset eivät oikeutta tunnusta. Etenkin kun pariskunta on vihitty uskonnollisin menoin, eikä puoliso tunnusta avioliiton purkautumista, voi hän pitää naista otteessaan vastoin tämän tahtoa.

Nainen voi siten joutua tilanteeseen, jossa hän Tanskan lain mukaan on eronnut, mutta uskonnollisten normien mukaan olisi yhä aviossa. Moni joutuu väkivallan tai sosiaalisen kontrollin kohteeksi, eivätkä kaikki edes tiedä, mistä apua on saatavissa. Moni pyytää neuvoa imaamilta tai muulta uskonnolliselta auktoriteetilta, mutta nämä väistelevät avioeroihin puuttumista.

Raportti on järkyttävä, sanoo ulkomaalais- ja integraatioministeri Mattias Tesfaye (sos.dem). Alistavaa sosiaalista kontrollia ei hyväksytä. Viranomaisten on puututtava väkivaltaan.

– Elämme vuotta 2020 eikä keskiaikaa. Alistettujen naisten tulee saada tietää oikeutensa. He päättävät itse, haluavatko avioeroa, ministeri muistuttaa.

Tasa-arvoministeri Mogens Jensen (sos.dem) sanoo, että naisten pitäminen väkisin avioliitossa, josta eroamisen oikeutta läheiset eivät tunnusta, ei kuulu Tanskaan. Naisen oikeutta määrätä omasta kehostaan ei koskaan saa rajoittaa kulttuuri, perinne tai uskonto.

Tanskan etnisten vähemmistöjen neuvoston puheenjohtaja Halima El Abassi sanoo tutkimuksen osoittavan, kuinka tavallista naisen on joutua huonoon avioliittoon yhteisössään.

Ministeriö on ottanut todesta naisen aseman uskonnollisessa avioliitossa. Tilanne on saanut jatkua kaikessa hiljaisuudessa. Nyt raportin esittämiin haasteisiin on kuitenkin vastattava, ellei haluta antaa naisille viestiä, että heidän tulee yhä taipua pysymään kuristavassa liitossa.

Tutkimus perustuu 85 haastatteluun. Mukana oli naisia erotilanteessa, ammattiauttajia sekä uskonoppineita. Tutkimus pohjautuu vuonna 2011 ilmestyneeseen raporttiin ”Rinnakkaiset oikeuskäsitykset Tanskassa”.