Von der Leyen runnoi Mercosur-sopimuksen läpi – EU:n ruokaturva uhrataan globaalille bisnekselle

Euroopan komissio ilmoitti, että Mercosur-vapaakauppasopimus otetaan käyttöön jo 1. toukokuuta – vaikka parlamentti ei ole sitä hyväksynyt ja EU-tuomioistuin tutkii sen laillisuutta. Viljelijät puhuvat petoksesta.

Euroopan komissio ilmoitti, että EU:n ja Etelä-Amerikan Mercosur-liittouman välinen vapaakauppasopimus otetaan ”väliaikaisesti käyttöön” 1. toukokuuta. Päätös tehtiin, vaikka sopimuksen hyväksymisprosessi on kesken ja Euroopan parlamentti on vienyt asian EU-tuomioistuimen arvioitavaksi.

Kyseessä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ohittaa demokraattiset prosessit ja jäsenmaiden huolenaiheet ajaakseen läpi globaalia kauppapolitiikkaa, joka hyödyttää ennen kaikkea monikansallisia yhtiöitä – ei eurooppalaisia viljelijöitä eikä kuluttajia.

EU:n viljelijät varoittivat: ”Tämä on sylkäisy kasvoille”

Sopimus hyväksyttiin EU-maiden tasolla tammikuussa, mutta vastustus oli laajaa. Puola, Ranska ja useat viljelijäjärjestöt varoittivat, että Mercosur avaa EU-markkinat halvalle lihalle, joka tuotetaan menetelmin, jotka olisivat Euroopassa laittomia.

Espanjan viljelijäjärjestön COAG:n johtaja Javier Fatas arvioi, että espanjalaiset viljelijät menettävät miljardin euroa vuodessa .

. Puolalainen maatalousedustaja Krzysztof Olejnik kutsui sopimusta ”sylkäisyksi kasvoille” .

kutsui sopimusta . Ranskan FNSEA varoitti, että sopimus olisi ”tuhoisa naudanliha-, siipikarja- ja sokerituotannolle” ja romuttaisi EU:n ruokasuvereniteetin.

Viljelijät ovat protestoineet sopimusta vastaan jo vuosia – mutta komissio ei kuunnellut.

Hormonilihaa ja EU:ssa kiellettyjä torjunta-aineita

Sopimuksen ympärillä kuohui jo aiemmin, kun Hollannin elintarvikevirasto paljasti, että EU:hun oli tuotu brasilialaista naudanlihaa, joka sisälsi estradiolia – kasvuhormonia, joka on EU:ssa kielletty.

Silti komissio jatkoi sopimuksen valmistelua.

Samaan aikaan Brasilia on maailman suurin torjunta-aineiden käyttäjä. Greenpeace muistuttaa, että Brasilian pelloille levitetään satojatuhansia tonneja torjunta-aineita vuosittain – suuri osa niistä on EU:ssa kiellettyjä. Lisäksi torjunta-aineet ovat yhteydessä terveysriskeihin, ympäristötuhon kiihtymiseen ja hyönteiskantojen romahtamiseen.

Silti EU sallii näillä aineilla tuotettujen tuotteiden tuonnin – samalla kun eurooppalaisilta viljelijöiltä vaaditaan yhä tiukempia ympäristöstandardeja.

Amazonin metsäkato kiihtyy – EU pesee kätensä

Tutkimusten mukaan Mercosur-sopimus voi lisätä Etelä-Amerikan metsäkatoa vähintään 5 prosenttia vuodessa seuraavien kuuden vuoden aikana.

Yhden arvion mukaan jopa 700 000 hehtaaria metsää voidaan tuhota jo ensimmäisenä vuotena, kun naudanlihan vienti EU:hun kasvaa.

Amazonin metsäkato on jo nyt kasvanut jyrkästi:

vuosina 2016–2020 metsäkato kasvoi 60 %

yhdessä vuodessa hävisi 580 000 hehtaaria metsää laidunmaaksi

EU väittää ajavansa ilmastotavoitteita – mutta samalla se avaa ovet sopimukselle, joka kiihdyttää maailman tärkeimmän hiilinielun tuhoa.

”Lehmät autoista” –sopimuksesta Saksa ja Ranska hyötyvät, viljelijät maksavat

Mercosur-sopimusta kutsutaan ”cows-for-cars”-sopimukseksi.

Syy on yksinkertainen:

Etelä-Amerikka saa myydä EU:hun halpaa lihaa

Saksa ja Ranska saavat myydä alueelle autoja ja kemikaaleja

Sopimus hyödyttää siis ennen kaikkea Saksan autoteollisuutta ja kemianteollisuutta – ei eurooppalaisia kuluttajia eikä maataloutta.

EU:n oikeusprosessi kesken – mutta komissio ei odota

Euroopan parlamentti on vienyt Mercosur-sopimuksen EU-tuomioistuimen arvioitavaksi, koska sopimuksessa epäillään epäreilua kilpailua, ympäristöstandardien rikkomista sekä EU:n ruokaturvan vaarantamista.

Mutta von der Leyen ei odota oikeuden päätöstä.

Hän ilmoitti, että sopimus otetaan käyttöön ”väliaikaisesti” – mikä käytännössä tarkoittaa, että se on voimassa ennen kuin kukaan ehtii pysäyttää sitä.

Eurooppalainen maatalous poljetaan – jälleen kerran

Mercosur ei ole yksittäinen tapaus. Komissio valmisteli jo aiemmin ilmastolle haitallista kauppasopimusta Australian kanssa, joka olisi lisännyt naudanlihan tuontia entisestään.

Eurooppalaiset viljelijät ovat vuosia varoittaneet, että EU:n politiikka ajaa heidät konkurssiin – ja Mercosur on monen mielestä viimeinen niitti.

