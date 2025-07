Von der Leyen selviytyy epäluottamuslauseäänestyksestä Euroopan parlamentissa

Von der Leyenin selviytyminen tuli poliittisten myönnytysten hinnalla ja paljasti syviä erimielisyyksiä Euroopan parlamentissa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on selvinnyt Euroopan parlamentin epäluottamuslauseäänestyksestä ja välttänyt näin EU:n toimeenpanevan elimen kaikkien aikojen ensimmäisen romahduksen.

Euroopan konservatiivien ja reformistien-ryhmään kuuluvan romanialaisen parlamentin jäsenen Gheorghe Piperean ehdotus hylättiin äänin 360 vastaan, 175 puolesta ja 18 tyhjää. Äänestykseen osallistui 720:sta europarlamentaarikosta 553 jäsentä. Esitys olisi tarvinnut kahden kolmasosan enemmistön eli 357 ääntä, jotta se olisi mennyt läpi.

Kyseessä oli ensimmäinen epäluottamuslauseyritys komission puheenjohtajaa vastaan sitten vuoden 2014, jolloin Jean-Claude Juncker selvisi vastaavasta yrityksestä euroskeptisten lainsäätäjien johdolla.

Euroopan parlamentin jäsenet eri puolilta poliittista kenttää ilmaisivat koko viikon ajan turhautuneisuutensa siihen, miten komissio on käsitellyt eri asioita, kuten Lähi-idän ulkopolitiikkaa, sotilaallista apua Ukrainalle, energiavarmuutta ja maahanmuuttoa. Moni lainsäätäjä asettui kuitenkin epäkohdistaan huolimatta lopulta von der Leyenin taakse.

Useat vasemmistoryhmät, kuten Renew, olivat aluksi olleet kriittisiä, mutta asettuneet lopulta von der Leyenin puolelle vedoten haluttomuuteen liittoutua oikeistopuolueiden kanssa.

Myös sosialistiryhmä tuki häntä sen jälkeen, kun hän teki keskeisen myönnytyksen: hän suostui säilyttämään Euroopan sosiaalirahaston nykyisellä tasollaan EU:n tulevassa pitkän aikavälin talousarvioehdotuksessa ja säilyttämään köyhyyden torjuntaan ja aluekehityksen tukemiseen tarkoitetut varat.

”Ideologia menee kansan edelle”

Yllättäen jotkut keskustaoikeistolaiset puolueet, kuten Italian pääministerin Giorgia Melonin johtama Italian veljet, tukivat häntä, kun taas toiset, kuten Matteo Salvinin Lega-puolue, äänestivät hänen erottamisensa puolesta, mikä jakoi Italian sisäisen koalitiohallituksen.

Piperea, joka teki aloitteen esityksestä, julkaisi videon hieman ennen äänestystä, jossa kritisoitiin von der Leyenin väitettyä piittaamattomuutta EU:n yleisen tuomioistuimen tuomiosta, jossa hänet määrättiin julkistamaan tekstiviestit Pfizerin toimitusjohtajan kanssa COVID-19-rokotteen hankinnasta. Hän syytti Leyeniä oikeuden toimivallan rikkomisesta ja sekä vasemmisto- että oikeistoliittolaisten pettämisestä.

Huomautuksissaan Piperea sanoi: ”Ursula von der Leyen on osoittanut, ettei hän välitä oikeudesta tai vallanjaosta. Sosialistit pitivät eilen suuren sisäisen kokouksen päättääkseen, pidättäytyvätkö he äänestämästä tai äänestävätkö he esitystä vastaan, koska Ursula on rikkonut monia heille annettuja lupauksia. Lopulta he päättivät kannattaa häntä, koska hän suostui pitämään Euroopan sosiaalirahaston koskemattomana seuraavassa budjetissa, vaikka hän on luvannut sotilasmenojen korotuksia muille.”

Piperea syytti von der Leyeniä ”valehtelusta molemmille osapuolille” varmistaakseen selviytymisensä ja kutsui sitä ”Pyrrhoksen voitoksi”. Hän lisäsi: ”Hän kertoi molemmille osapuolille, mitä ne halusivat kuulla. Se on sellainen voitto, jossa voiton jälkeen tajuaa, ettei mitään ole enää jäljellä.”

Äänestys johtui suurelta osin siitä, että komissio kieltäytyi edelleen julkaisemasta von der Leyenin ja Pfizerin toimitusjohtajan välisiä tekstiviestejä koronapandemian aikana, mitä Piperea piti ”vallan väärinkäyttönä” ja EU:n avoimuussääntöjen rikkomisena.

Äänestystä kommentoi ranskalainen europarlamentaarikko Fabrice Leggeri, joka on aiemmin johtanut Euroopan rajavalvontavirastoa Frontexia: ”Huolimatta Pfizergatesta, Green Dealista ja komission autoritaarisesta läpinäkymättömyydestä… Tänä iltapäivänä oikeisto, vasemmisto ja macronilaiset pelastivat Ursula von der Leyenin joko äänestämällä hänen puolestaan tai pidättäytymällä äänestämästä”. Ideologia menee jälleen kerran kansan edelle!”

Unkarin europarlamentaarikko Andras László lisäsi: ”EPP, sosialistit, liberaalit ja vihreät puolustavat häntä Pfizergate-korruptioskandaalia koskevan tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Eurooppalaisia pahentaa se, että tämä koalitio on johtanut EU:n umpikujaan: maahanmuuttokriisi ja lisääntyvä rikollisuus, kilpailukykykriisi ja vihreä ylisääntely, korkeat energian hinnat ja elinkustannuskriisi. Vain Euroopan patriootit-ryhmä vaatii todellista muutosta Brysselissä.”

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: