Vuoden 2015 terrori-iskujen oikeudenkäynnit alkavat Ranskassa – Charlie Hebdo julkaisee uudelleen karikatyyrit profeetta Muhammedista

Iskua seuranneissa pidätyksissä kolme jihadistia ammuttiin. Terrori-iskua avustaneiden henkilöiden oikeudenkäynnit alkavat keskiviikkona.

– Meitä on usein pyydetty julkaisemaan karikatyyrejä Muhammedista, mutta olemme kieltäytyneet. Ei siksi, että se olisi kiellettyä, vaan siksi, että tarvitsimme hyvän syyn, syyn, joka tuo jotain lisäarvoa keskusteluun, lehden toimitus kirjoittaa.

He korostavat, että oikeudenkäynti on hyvä syy.

– Emme nuku, emme anna periksi, kertoo Laurent Sourisseau, lehden toimituspäällikkö.

Keskiviikon lehdessä voidaan nähdä profeetta Muhammedin karikatyyrejä, joita tanskalainen Jyllands-Posten julkaisi vuonna 2005 ja jotka Charlie Hebdo julkaisi uudelleen vuonna 2006.

Samoin lehdessä nähdään Cabun piirtämä kansi Charlie Hebdon numerosta 712.

– On rankkaa olla idioottien rakastama.

#CharlieHebdo : Mahomet, overwhelmed by the #Islamists: ”It’s hard to be loved by idiots”! pic.twitter.com/0VP1UgzUFs

