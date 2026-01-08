Vuoden 2026 sote-muutokset: Kela-taksit, omaishoito, perhehoito, opiskelijat, laittomasti maassa oleskelevat

Vuoden 2026 alussa voimaan astui laaja paketti sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä lakimuutoksia, jotka vaikuttavat asiakasmaksuihin, etuuksiin ja palvelujen käyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi 7.1.2026 selkokielisen yhteenvedon keskeisistä lakimuutoksista, jotka tulivat voimaan vuoden alussa. Ministeriön mukaan tiivistelmät on tarkoitettu henkilöille, joille yleiskieli on liian vaikeaa, ja ne koskevat erityisesti palveluja ja etuuksia. STM kertoo, että muutokset voivat vaikuttaa palveluihin, niiden maksuihin ja etuuksiin sekä tuoda uusia sääntöjä ja toimintatapoja. Ruotsinkielinen versio pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian.

Alla keskeiset muutokset sellaisina kuin ministeriö ne esittää.

Asiakasmaksujen enimmäismäärät nousevat

Vuoden 2026 alusta alkaen esimerkiksi käynti terveyskeskuksessa voi maksaa korkeintaan 30,20 euroa. Hyvinvointialue voi kuitenkin päättää alemmista maksuista, sillä alueet määrittelevät itse palvelujensa hinnat lain asettamien enimmäismäärien puitteissa.

Käyttämättä jääneen sote-palvelun maksu nousee

Asiakkaalta voidaan periä maksu, jos hän ei saavu varattuun sosiaali- ja terveyspalveluun eikä peruuta varausta. Vuoden 2026 alusta maksu on korkeintaan 73,70 euroa.

Maksua ei kuitenkaan saa periä, jos se olisi asiakkaalle kohtuutonta, eikä sitä saa periä alle 18‑vuotiaalta. Hyvinvointialueet päättävät maksuista, mutta laki määrittää enimmäismäärät.

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu laskee

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu on vuonna 2026 70,70 euroa lukuvuodessa, eli 35,35 euroa lukukaudessa.

Myöhästyneestä maksusta peritään viiden euron maksu. Jos opiskelija varaa ajan terveydenhoitoon mutta ei saavu paikalle, häneltä peritään 56,70 euron maksu.

Kela-taksien hinnat pysyvät ennallaan

Taksimatkojen enimmäishintoihin ei tehdä muutoksia vuodelle 2026. Kela-taksien hinnat ovat siis samat kuin vuonna 2025.

Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilu jatkuu

1.9.2025 alkanut kokeilu, jossa yli 65-vuotiaat voivat käyttää yksityistä lääkäriä samalla asiakasmaksun omavastuulla kuin julkisen terveydenhuollon lääkäriä, jatkuu myös vuonna 2026.

Omavastuu on enintään 30,20 euroa sekä yksityisestä että julkisesta lääkärikäynnistä.

Perhehoidon palkkiot nousevat – kulukorvaukset laskevat

Perhehoitajien hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 966,35 euroon.

Sen sijaan kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaukset laskevat hieman 1.1.2026 alkaen:

kulukorvauksen vähimmäismäärä: 501,10 euroa kuukaudessa

käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä: 3 558,60 euroa per hoidossa oleva henkilö

Käynnistämiskorvauksilla katetaan perhehoidon aloittamisesta syntyviä kuluja.

Omaishoidon tuen vähimmäispalkkio nousee

1.1.2026 lähtien omaishoidon tuen hoitopalkkio on vähintään 530 euroa kuukaudessa.

Raskaan siirtymävaiheen vähimmäispalkkio on 966 euroa kuukaudessa. Lakiuudistus ei korota raskaan siirtymävaiheen palkkiota, mutta siihen päivitetään vuoden 2026 indeksikorotus. Indeksikorotus tarkoittaa hinnan tai maksun nostamista sen mukaan, miten hinnat yleisesti nousevat yhteiskunnassa.

Raskaalla siirtymävaiheella tarkoitetaan esimerkiksi hoitomuodosta toiseen siirtymistä, vakavasta onnettomuudesta toipumista tai saattohoitoa.

Kuntouttavan työtoiminnan laki muuttuu

Jatkossa aktivointisuunnitelmia tehdään vain niille työttömille, jotka saavat toimeentulotukea.

Aktivointisuunnitelma on pitkään työttömänä olleelle laadittava suunnitelma, jonka tarkoitus on parantaa elämänhallintaa ja työllistymismahdollisuuksia. Suunnitelman tekevät yhdessä hyvinvointialue, työvoimaviranomainen ja henkilö itse.

Vammaispalvelulakiin uusi kohta elämänvaiheista

Vammaispalvelulakiin on lisätty uusi kohta, joka määrittelee, milloin avun ja tuen tarve kuuluu tavalliseen elämänvaiheeseen ja milloin kyse on välttämättömästä avusta, johon saa tukea lain perusteella.

Elämänvaiheita ovat lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus.

Sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutus jatkuu ennallaan

Kuntoutuksen rakenteet säilyvät samoina:

laitoskuntoutus: enintään kaksi viikkoa

päiväkuntoutusjakso: enintään 15 päivää

avokuntoutus: enintään 15 hoitokertaa

Kuntoutusta haetaan Valtiokonttorista.

Laittomasti maassa oleskeleville annettava sekä kiireellinen että tietyissä tapauksissa välttämätön kiireetön hoito

Laittomasti maassa oleskelevalle henkilölle täytyy antaa kiireellinen hoito. Lisäksi välttämätön kiireetön hoito täytyy antaa tietyissä erityistapauksissa.

Välttämätön kiireetön hoito tarkoittaa hoitoa, jota täytyy antaa, vaikka sitä ei tarvitse antaa heti. Hoito on annettava, jos ilman sitä henkilön terveydentila heikkenisi. Hoito täytyy antaa myös esimerkiksi raskaana oleville ja vammaisille henkilöille.

