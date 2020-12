Vuoden turhake on kertakäyttögrilli

Suomen Luonto -aikakauslehti on valinnut vuoden 2020 turhakkeeksi kertakäyttögrillin. Valinnalla lehti haluaa kiinnittää kriittistä huomiota kertakäyttöiseen kuluttamiseen ja jätteiden määrän lisääntymiseen. Jokainen suomalainen tuottaa yhdyskuntajätettä noin 550 kiloa vuodessa. Määrä on kasvanut viime vuosina, ja etenkin sekajätettä syntyy entistä enemmän.

Alumiinista valmistettu kertakäyttögrilli sisältää puugrillihiiliä sekä vahapaperin, joka toimii sytykkeenä. Vähäisestä hiilimäärästä huolimatta kertakäyttögrilli kuumenee varsin kuumaksi ja huolimattomasti käsiteltynä se voi sytyttää tulipalon. Käytetty kertakäyttögrilli hiilineen kuuluu sekäjätteeseen, mutta pelkkä alumiininen grilliosa kuuluu lajitella metallikeräykseen.

Grillien käyttöä rajoitettiin vuonna 2011 voimaan tulleella pelastuslailla, jossa kertakäyttögrillit luokitellaan avotuleksi. Niitä ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen. Pelastusopiston tietokannan mukaan tänä vuonna kertakäyttögrilleistä on lähtenyt seitsemän maastopaloa, joista neljä roihusi metsä- palovaroitusaikana. Lisäksi kertakäyttögrilleistä on syttynyt 20 muuta tulipaloa.

– Kertakäyttögrillin lisäksi muutkin kertakäyttöiset tavarat olivat jälleen hyvin edustettuina turhake-ehdotuksissa. Kertakäyttötuotteiden käyttöä tulisikin suitsia voimakkaammin, sillä ne kuluttavat valtavasti luonnonvaroja. Ongelmallisia ovat erityisesti heti syötäväksi tarkoitetun ruuan kääreet ja pakkaukset, jotka ovat enemmistönä tienvarsilta ja puistoista löytyvissä roskissa, sanoo Suomen Luonto -lehden päätoimittaja Heikki Vasamies.

Suomen Luonnon toimitus valitsee Vuoden turhakkeen lukijoiden ehdotuksista. Kertakäyttögrilli on 21. Vuoden turhake.

Aiempia Vuoden turhakkeita ovat vuonna 2019 korjauskelvoton elektroniikka, 2018 pikamuoti, 2017 fleecekangas, 2016 muovikassi, 2015 muovinen kananmunakotelo, 2014 hyönteisansa, 2013 hajustettu roskapussi, 2012 automaattinen saippua-annostelija, 2011 huuhtohylsy, 2010 turkis, 2009 ilotulite, 2008 pantiton pullo, 2007 mönkijä, 2006 tuplapuhelinluettelot, 2005 kaupunkimaasturi, 2004 juotava jogurtti -minipakkaukset, 2003 hampurilaisaterian kylkiäinen, 2002 ulkomainen pullovesi, 2001 vaipankätkijä, 2000 lehtipuhallin.

Suomen Luonto -lehden kustantaja on Suomen luonnonsuojeluliitto.