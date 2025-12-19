Vuoden viimeinen eduskunnan kyselytunti käytettiin rasismikeskusteluun – oppositio ei ole valmis lopettamaan kohua

Valtaviin mittasuhteisiin yltänyt ns. ”silmienvenytyskohu” sai alkunsa, kun perussuomalaisten kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedev venyttivät silmäkulmiaan somejulkaisuissaan viime viikolla sen jälkeen, kun Miss Suomi Sarah Dzafce oli menettänyt tittelinsä ja kruununsa samasta syystä. Elettä on väitetty rasistiseksi ja loukkaavaksi aasialaisia kohtaan.

Vaaditut anteeksipyynnöt, rangaistukset ja irtisanoutuminen rasismista saatiin

Perussuomalaisia painostettiin muun muassa median ja eduskuntaryhmien toimesta anteeksipyyntöön sekä Juho Eerolan ja Kaisa Garedevin rankaisuun, jotka viimein eilen saatiin.

Eerola ja Garedev saivat eduskuntaryhmältään vakavat huomautukset eilisessä kokouksessa, jonka jälkeen molemmat kansanedustajat sekä ryhmänjohtaja Jani Mäkelä pyysivät anteeksi tiedotustilaisuudessa. Eerola on jo aiemmin pyytänyt tekoaan useasti anteeksi.

Pääministeri Petteri Orpo on keskiviikkona julkaissut Suomen hallituksen puolesta anteeksipyynnön Japanille, Etelä-Korealle ja Kiinalle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on pahoitellut tapahtunutta ja kyselytunnilla kielsi rasistisen tarkoituksen viitaten Garedevin tummaihoiseen puolisoon. – en tule teille kertomaan, että esimerkiksi edustaja Garedew on toiminut rasistisesti. Edustaja Garedewin puoliso on tummaihoinen. Hänen omat lapsensa ovat tummaihoisia. Hän ei varmasti, ei mitenkään suhtaudu ihmisten ihonväriin tai etnisiin ominaispiirteisiin rasistisesti.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja ei osallistunut ryhmäkokoukseen ja vastasi toimittajille käytävällä oman kantansa. – Onko se muka anteeksipyynnön kokoinen asia? Oletteko toimittelija ja toimittelijattaret oikeasti sitä mieltä, että Suomen maakuva meni pilalle? Tämä on joko suomettumisen Suomen ennätys, tai mikä todennäköisempää, aikalaishulluuden kauden kärkitulos.

Keskisarja vakuutti olevansa täysin hallituksen takana ja irtisanoutuu rasismista.

Eduskunnan oppositio ei halua lopettaa asian vatvomista – uudet vaatimukset esitettiin

Kaikesta anteeksipyytelystä huolimatta eduskunnan oppositio käytti vuoden viimeisen kyselytunnin lähes kokonaan rasismikeskusteluun ja uusiin vaatimuksiin.

Kyselytunnilla sosiaalidemokraattien kysymys kohdistettiin Purralle. – Voitteko te nyt tämän eduskunnan edessä Suomen tasavallan hallituksen edustajana yksiselitteisesti todeta, että nämä kuvat olivat rasistisia, ja pyytämään niitä anteeksi, kyllä vai ei?

Vihreiden kansanedustaja ja puolueensa puheenjohtaja Sofia Virta sanoi kyselytunnilla perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi, johon Purra vastasi – Perussuomalaiset on laillinen puolue. Me toimimme kaikkien lakien mukaisesti. Me emme ole rasistinen puolue.

Eduskunnan oppositio ei ole valmis hiljentämään kohua, vaan jatkaa vaatimalla valtioneuvostolta hallituksen yhteistä tiedonantoa.

Hallitukselta tiedonantoa vaativat kaikki oppositiopuolueet: Sdp, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Liike Nyt.