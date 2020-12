Vuoden virkakoirat on valittu

Tänä vuonna Vuoden virkakoiran arvonimen vastaanottavat poliisikoira Vinha, tullikoira Massi, rajakoira Kärppä, vankilakoira Unto ja sotakoira Muggy. Palkittavat koirat ovat tahoillaan valinneet Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Puolustusvoimat.

Kaikki Vuoden virkakoirat ovat toimineet ansiokkaasti tehtävässään ihmisen apuna. Vuoden virkakoirissa on sekä nuorempia että jo seniori-ikäisiä viranhaltijoita.

– Kaikki viisi Vuoden virkakoiraa ovat hyväluonteisia, aktiivisia koiria, jotka nauttivat siitä, että niillä on rodunomaista tekemistä. Niistä näkee, että ne luottavat ohjaajaansa ja iloitsevat siitä, että niitä palkitaan onnistuneesta suorituksesta. Näitä reippaita hännänheiluttajia ohjaajineen on ilo seurata, kiittää Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Virkakoirien työllä on Suomessa pitkät perinteet. Rajavartiolaitoksessa juhlitaan tänä vuonna satavuotiasta rajakoiratoimintaa.

Vuoden poliisikoira 2020 on belgianpaimenkoira malinois Suhteellisen Vinha ”Vinha”. Vinha työskentelee Helsingin poliisilaitoksella yhdessä ohjaajansa, vanhemman konstaapeli Jan Tanskasen kanssa. Vinha on poliisin partiokoirana koulutettu henkilön jäljestämiseen, henkilöetsintään, esineenetsintään rikospaikalla sekä voimankäyttöön. Erikoisosaamisalueena Vinhalla on huumausaineiden etsintä.

Vinha ja Tanskanen ovat olleet työuransa aikana monessa mukana. Vinha on kuin kotonaan kaupunkiympäristössä ja on suoriutunut esimerkillisesti partiokoiran laajaan tehtäväkenttään kuuluvista tehtävistä. Vinhan tarkan hajuaistin avulla ovat löytyneet niin karkuun lähteneet rikolliset kuin huumausaineetkin. Lisäksi Vinha ja Tanskanen ovat olleet useasti suorittamassa vaarallisen henkilön kiinniottoa.

Tanskanen arveleekin tasaisenvarman suorittamisen olevan syynä Vinhan nimitykselle. Vinha ja Tanskanen ovat esimerkillinen työpari, jonka voi lähettää huoletta kaikille poliisikoiratehtäville.

Vuoden tullikoira 2020 on labradorinnoutaja Metsäsuharin Pellervo ”Massi”. Suomen Tullin ensimmäinen rahakoira Massi aloitti työnsä kesällä 2014 raha- ja huumekoirana Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Massi työskentelee lentoasemalla yhdessä ohjaansa Timo Pasasen kanssa.

Tullin tehtävänä on valvoa käteisrahan kuljetuksia Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä EU:n yhteisen valvontastrategian mukaisesti. Massin toiminta lentoasemalla on osoittautunut hyvin tehokkaaksi tavaksi torjua laittomilla keinoilla saadun käteisrahan kuljetuksia sekä harmaata taloutta. Massin osaamista on päästy hyödyntämään myös viranomaisyhteistyössä, Tullin rikostorjuntatyön tukemisessa, erilaisissa etsinnöissä ja operaatioissa, myös yhdessä poliisin rahakoirien kanssa eri puolilla Suomea.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna Massin toiminta on ollut tuloksellista. Massi on uransa aikana paljastanut yli 1,3 miljoonan euron arvosta ilmoittamatonta ja laittomasti hankittua käteisrahaa. Suurin yksittäinen löytö on ollut 320 000 euroa. Massi on lisäksi paljastanut yli 350 huumausaineiden takavarikointiin johtanutta salakuljetustapausta. Raha-huumekoira on osoittautunut Tullin valvontatehtävissä toimivaksi keinoksi, ja Massi onkin toiminut tiennäyttäjänä tuleville rahakoirille.

Vuoden rajakoira 2020 on belgianpaimenkoira malinois Kiirastulen Ceireeni ”Kärppä”. Kärppä työskentelee ohjaajansa, vanhemman merivartija Markus Nyholmin kanssa Länsi-Suomen merivartiostossa Vallgrundin merivartioasemalla.

Kärppä on koulutettu toimintaympäristönsä mukaisiin tehtäviin, joihin kuuluvat henkilöetsintä, jäljestäminen, huumausaineiden etsintä, esine-etsintä sekä ruumisetsintä merialueella. Kärppä onkin todellinen moniosaaja. Kärpän uran kohokohtiin kuuluvat lukuisat huumausainelöydöt niin kotimaassa kuin ulkomaan komennuksilla. Ulkomaankomennuksilla Kärppä on myös paljastanut ajoneuvoihin kätkeytyneitä ihmisiä.

Nyholm kuvailee Kärppää rauhalliseksi ja herkäksi. Rehellisyyden Nyholm nostaa myös Kärpän tärkeimpiin luonteenpiirteisiin. Koira kertoo selkeästi ohjaajalleen, mikäli ei ymmärrä mitä häneltä pyydetään tai jos jokin muu on vinossa.

Kärppä on osoittanut hyvää oppimis- ja sopeutumiskykyä merivartiokoiralle vaadittaviin työtehtäviin. Nyholm on kouluttanut Kärpän esimerkillisesti merivartiokoiran tehtäviin sekä kehittänyt viranomaisyhteistyötä koiratoiminnassa.

Vuoden vankilakoira 2020 on labradorinnoutaja Namusillan Pinokkio ”Unto”. Unto ja hänen ohjaajansa Mari Törönen työskentelevät Mikkelin vankilassa. Unto tunnistaa kaikki yleisimmät sille koulutetut huumausaineet ja ampuma-aseen ja tarkan hajuaistinsa avulla etsii näitä vankilanympäristöstä.

Unto ja Törönen tarkistavat kaiken vankilaan sisäänpäin tulevan liikenteen, henkilöt, ajoneuvot sekä tavaraliikenteen, jotta vankilaan ei pääse mitään kiellettyä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat tilatarkastukset sekä tarvittaessa virka-avun antaminen muille viranomaisille.

Luonteeltaan Unto on kiltti, iloinen, rauhallinen, harkitsevainen ja omanlaisensa persoona. Vankilaympäristössä jokainen löytö jää mieleen kohokohtana, mutta lisäksi Unton uran kohokohtiin kuuluu vuonna 2019 voitettu virkakoirien Suomen mestaruus.

Unto on tunnollinen työntekijä, jonka lukuisat onnistumiset työtehtävissä sekä kilpailumenestys ovat vaikuttaneet valintaan.

Vuoden sotakoira 2020 on saksanpaimenkoira Troeyn’s Ihan Kuutamolla ”Muggy”. Muggy työskentelee toisen logistiikkarykmentin Skinnarvikin vartiossa yhdessä ohjaajansa, ylipursimies Jouko Räsäsen kanssa.

Muggy on tasotarkastettu partiokoira, joiden suorituskykyvaatimuksiin kuuluu voimankäyttö, henkilöetsintä sekä henkilön jäljestäminen. Voimankäytössä Muggy on voimakas ja rajuotteinen ja omaa myös henkilöetsinnässä ja jäljestämisessä vaadittavan tarkan nenän.

Muggy ja Räsänen ovat myös käyttänet paljon aikaa sotakoiralle välttämättömän hallinnan ja tottelevaisuuden kouluttamiseen. Hyvät geneettiset ominaisuudet sekä ammattitaitoinen koulutus takaavat toimivan partiokoiran, jonka suorituskykyä pidetään yllä säännöllisellä harjoittelulla.

Jo vuodesta 1992 uransa koiranohjaajana puolustusvoimissa aloittanut Räsänen on työtehtävien ohella kilpaillut menestyksekkäästi niin virka- kuin sotakoirien mestaruuskilpailuissa. Pitkän uran aikana kerryttämän rutiinin ja koirankoulutusosaamisen avulla Räsänen haluaa auttaa tuoreempia koiranohjaajia sekä kehittää omalta osaltaan koiratoimintaa Puolustusvoimissa.

Räsänen kuvailee Muggylle myönnetyn Vuoden sotakoira -tittelin olevan myös palkinto sotakoiran koulutuksessa mukana toimivalle hyvälle tiimille.