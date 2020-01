Vuokralaiset huijaavat Södertäljen sosiaalitoimelta miljoonia kruunuja – eräällä huijarilla on 7 kultasepänliikettä ja talo Irakissa

Tukholman läänin eteläosassa sijaitsevan Södertäljen sosiaalitoimi teki vuonna 2019 selvitystensä pohjalta 13 rikosilmoitusta asumistukien väärinkäytöstä. Huijattuja tukia on jopa 6 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Huijaustapoja on laidasta laitaan, mutta yleisimmin käytetty on avioero, kertoo ruotsalainen Hem & Hyra -julkaisu. Aviopari sanoo eronneensa, minkä jälkeen he molemmat nostavat tukia omaa asuntoa varten, mutta asuvat edelleen yhdessä. Useat asumistukia huijaavat eivät edes asu Ruotsissa.

Monet paljastavat lopulta itsensä sosiaalisessa mediassa. He saattavat postata kuvan myytävänä olevista auton renkaista, vaikka oman ilmoituksensa mukaan eivät edes omista autoa. Joskus käry käy, kun yksinasuja postaa kuvan hääsormuksesta tekstin ”Elämäni ihanin päivä” kera. Joskus hammasharjoja ja deodorantteja on yksinkertaisesti liikaa yksinasuvalle naiselle.

Monessa tapauksessa kyse on useista rikoksista. Vuokralaisia on myös rekisteröity väärin, mikä asettaa myös Ruotsin maahanmuuttoviraston epäilyn alaiseksi.

Ulkomailla asuvat eivät ole oikeutettuja ruotsalaisiin tukiin, mutta useissa tapauksissa ulkomailla asuville on myönnetty avustuksia. Osa huijareista on ladannut Facebookiin kuvia ulkomailta, mutta kiinni jäädessään ovat väittäneet, että joku on photoshopannut heidät kuviin. Eräs nainen väitti työvoimatoimistolle olleensa äitipuolensa hautajaisissa Gävlessä. Todellisuudessa hän asusteli kolmen kuukauden ajan Turkissa.

Eräältä naiselta sosiaalitoimi karhuaa takaisin 515 000 SEK. Aviopari oli kertonut eronneensa ja naisen piti asua yksin. Sosiaalinen media kuitenkin paljasti, että pari asui edelleen yhdessä. Miehen epäillään omistavan 7 kultasepänliikettä ja talon Irakissa. Sosiaalitoimi on ollut yhteydessä Bagdadiin, mutta varmistusta epäilyyn ei ole saatu. Parin epäillään myös photoshopanneen julkisen liikenteen kuitteja saadakseen huijaamalla lisää avustuksia.

Keväällä 2019 Hem & Hyra -julkaisu teki juttua asuntoja koskevista väärinkäytöksistä. Eräs henkilö saapui Ferrarilla täyttämään sosiaalitukihakemusta.