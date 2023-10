Washingtonin yliopiston professori: Tekoälytyttöystävät tuhoavat miesten sukupolven

Washingtonin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden professorin Liberty Vittertin mukaan tekoälytyttöystävien yleistyminen tuhoaa kokonaisen sukupolven nuoria miehiä edistämällä hiljaista yksinäisyyden epidemiaa.

Washingtonin yliopiston professorin Liberty Vittertin kirjoittaman ja The Hill -lehden julkaiseman mielipidekirjoituksen mukaan nykyään on olemassa sovelluksia, jotka tarjoavat virtuaalisia tyttöystäviä miehille, jotka haluavat tekoälyrakastajan. Nämä puhuvat heille, antavat heidän elää seksuaalisia fantasioitaan ja oppivat datan avulla tarkalleen, mistä miehet pitävät.

Näillä sovelluksilla on tiettävästi miljoonia käyttäjiä, joiden avulla he voivat valita virtuaalisen tyttöystävänsä fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuuden.

Osa keinotekoisista tyttöystävistä perustuu jopa oikeisiin ihmisiin. Esimerkiksi eräs verkkovaikuttaja loi itsestään tekoälybotin ja sai alle viikossa yli 1 000 käyttäjää. Hän uskoo, että tekoälytyttöystävä-botti itsestään voi tuottaa 5 miljoonaa dollaria kuukaudessa.

”Ja kun näiden tekoälytyttöystävien kanssa pitää olla tekemisissä, ne eivät ole pelkkiä ”evästeisiin perustuvia chatbottien vuorovaikutussuhteita”, professori selittää.

”Tekoäly oppii reaktioistasi ja pystyy antamaan sinulle joka kerta juuri sen, mitä haluat kuulla tai nähdä. Ja ne ovat tulleet juuri oikeaan aikaan lievittämään tätä nuorten miesten sukupolvea koettelevaa yksinäisyyden hiljaista epidemiaa.”

”Yli 60 prosenttia nuorista miehistä (18-30-vuotiaat) on sinkkuja, kun taas samanikäisistä naisista vain 30 prosenttia. Yksi viidestä miehestä ilmoittaa, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää. Tämä luku on nelinkertaistunut viimeisten 30 vuoden aikana. Sosiaalisen kanssakäymisen määrä ystävien kanssa väheni 20 tuntia kuukaudessa pandemian aikana ja on edelleen vähenemässä.”

”Nämä nuoret miehet ovat yksinäisiä, ja sillä on todellisia seurauksia. He valitsevat tekoälytyttöystävät oikeiden naisten sijaan. Se tarkoittaa, että heillä ei ole suhteita oikeisiin naisiin, he eivät mene naimisiin oikeiden naisten kanssa eivätkä hanki ja kasvata heidän kanssaan lapsia”, professori toteaa.

”Amerikka tarvitsee kipeästi ihmisiä tekemään enemmän lapsia, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että parisuhteet, avioliitot ja lapset vähenevät”, professori Vittert varoittaa.

”Vuonna 2023 Yhdysvalloissa syntyy 600 000 lasta vähemmän kuin 15 vuotta sitten. Lasten määrä naista kohden on vähentynyt yli 50 prosenttia viimeisten 60 vuoden aikana”, Vittert jatkaa.

Tämä tarkoittaa, että Yhdysvalloilla ei ole tarpeeksi työikäistä väestöä, eikä se näin ollen pysty maksamaan laskujaan.

Esimerkiksi vuonna 2021 Yhdysvallat käytti yli 1,6 biljoonaa dollaria Medicareen ja Medicaidiin. Medicaren piirissä olevien amerikkalaisten määrän odotetaan kasvavan 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä yli 80 miljoonaan ihmiseen. Samaan aikaan vain 10 miljoonan amerikkalaisen odotetaan siirtyvän työelämään.

”Tekoälytyttöystävät mahdollistavat sen, että yksinäisten miesten sukupolvi pysyy yksinäisenä ja lapsettomana, millä on erittäin tuhoisat vaikutukset Yhdysvaltain talouteen alle vuosikymmenessä”, professori varoittaa lopuksi.

Lähde: Breitbart