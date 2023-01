WEF: ”Yhdysvallat aikoo tehdä vihapuheesta pian laitonta”, sanoo EU-komissaari

Euroopan komission arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja Věra Jourová ennusti tiistaina, että vihapuheita koskevat lait asetetaan Yhdysvaltain kansalaisille, vaikka korkein oikeus on jo pitkään käsitellyt oikeuskäytäntöä, jossa tällaista puhetta suojellaan ensimmäisen lisäyksen nojalla.

”Vihapuhe on laitonta, ja se tulee pian voimaan myös Yhdysvalloissa. Mielestäni meillä on vahva syy siihen, miksi se on rikoslaissa”, Jourová sanoi.

Tšekkiläinen poliitikko, joka on aiemmin toiminut oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavana komissaarina, esitti kommenttinsa WEF:n paneelissa, jota isännöi CNN:n entinen juontaja Brian Stelter. Paneelin aiheena oli ”Disinformaation selvä ja nykyinen vaara”. Jotkut saattavat pitää Stelterin valintaa ironisena, kun otetaan huomioon hänen oma suhteensa totuuteen.

Paneelissa olivat mukana myös New York Timesin puheenjohtaja Arthur Gregg Sulzberger, demokraattinen kongressiedustaja Seth Moulton ja Internews-yhtiön toimitusjohtaja Jeanne Bourgault.

Edustaja Moulton oli ilmeisesti samaa mieltä EU-komission varapuheenjohtajan lausunnosta. ”Mielestäni Yhdysvalloilla on yleisesti ottaen paljon opittavaa datan ja internetin sääntelyn suhteen… Olette meitä paljon edellä tässä suhteessa,” Moulton kertoi hänelle.

Demokraattipoliitikko kuitenkin selvensi myöhemmin, ettei hän usko yhdysvaltalaisten poliitikkojen olevan valmiita luopumaan sananvapauden perusasioista.

European Commission VP Věra Jourová at the WEF:

”Illegal hate speech, which you will have soon also in the U.S. I think that we have a strong reason why we have this in the criminal law.” pic.twitter.com/iLR1MePTYT

