Wienin koulujärjestelmän monikulttuurinen hätätila: Yli 44 % ekaluokkalaisista ei osaa saksaa riittävästi opetuksen seuraamiseen

Saksan kieli on katoamassa Wienin luokkahuoneista, kun yhä useampi oppilas tarvitsee erityistä kielitukea. Vanhemmat siirtävät lapsiaan yksityiskouluihin, ja julkiset koulut jäävät kamppailemaan resurssipulan ja väkivallan kanssa.

Wienin julkinen koulujärjestelmä on ajautunut vakavaan kriisiin, kun tuoreiden tilastojen mukaan yli 44 prosenttia kaupungin ensimmäisen luokan oppilaista ei hallitse saksan kieltä riittävästi voidakseen seurata opetusta. Tämä tarkoittaa 7 400 oppilasta 16 700:sta – luku, joka on noussut merkittävästi verrattuna vuoden 2018/19 lukuvuoteen, jolloin vastaava osuus oli 30 prosenttia.

Huolestuttavaa on, että noin 60 prosenttia näistä erityistä tukea tarvitsevista oppilaista on syntynyt Itävallassa. Tämä viittaa siihen, että kielitaidon puute ei johdu pelkästään maahanmuutosta, vaan myös kotien ja yhteisöjen kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta integroitua yhteiskuntaan.

Krone-lehden kolumnisti Andreas Mölzer toteaa, että lapset kasvavat ”suljetuissa rinnakkaisyhteiskunnissa, jotka torjuvat integraation.” Hänen mukaansa kielitaito on avain sosiaaliseen ja kulttuuriseen sopeutumiseen, ja sen puute johtaa heikkoihin koulutustuloksiin ja rajallisiin uramahdollisuuksiin.

Kielitaidottomien oppilaiden suuri määrä vaikuttaa myös koko luokkayhteisöön. Mölzerin mukaan nämä oppilaat hidastavat opetusta ja vaikeuttavat oppimista myös niille, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään. Tämä on johtanut siihen, että yhä useammat kantaväestöön kuuluvat vanhemmat siirtävät lapsensa yksityiskouluihin – erityisesti ne, joilla on varaa maksaa koulumaksut. Ilmiö näkyy erityisesti Wienissä, mutta sama trendi on havaittavissa myös muissa monikulttuurisissa suurkaupungeissa kuten Pariisissa ja Berliinissä, joissa yksityiskoulujen suosio kasvaa.

Rikkaat NIMBY-vasemmistolaiset asuvat alueilla, joissa maahanmuuttajien osuus kouluissa on pieni

Samaan aikaan köyhemmät itävaltalaiset perheet jäävät julkisten koulujen ongelmien keskelle. Mölzer huomauttaa, että vasemmistolaiset, hyvin toimeentulevat vanhemmat usein asuvat alueilla, joissa maahanmuuttajien osuus kouluissa on pieni – tai he valitsevat yksityiskoulut – mutta silti puolustavat julkisesti monikulttuurisuutta. Ne, jotka uskaltavat kritisoida tilannetta, leimataan helposti ”rasisteiksi tai suvaitsemattomiksi”.

Koko Itävallan tasolla tilanne on heikko. Vuonna 2025 maassa oli 46 385 oppilasta, jotka eivät kyenneet seuraamaan opetusta kielitaidon puutteen vuoksi. Vaikka luku on hieman laskenut edellisvuodesta (48 450 oppilasta), pitkän aikavälin trendi on ollut jyrkästi laskeva siitä lähtien, kun maa avasi ovensa laajamittaiselle maahanmuutolle.

Kieliongelmat eivät ole ainoa haaste. Remix Newsin mukaan opettajat jättävät koulutyön yhä useammin väkivallan, epäkunnioittavan käytöksen ja jopa vakavien rikosten vuoksi. Eräässä tapauksessa seitsemän ulkomaalaista oppilasta tuomittiin opettajansa joukkoraiskauksesta, kiristyksestä ja tämän asunnon sytyttämisestä tuleen.

NEOS-puolueen opetusministeri Christoph Wiederkehr on julkisuudessa kehunut integraation edistymistä, mutta Itävallan vapauspuolueen (FPÖ) kansanedustaja Hermann Brückl tyrmää väitteen. Hänen mukaansa tilanne on ”täysimittainen koulutuksellinen hätätila”, kun joka neljäs oppilas puhuu kotona muuta kieltä kuin saksaa ja erityisopetuksen tarve kasvaa räjähdysmäisesti.

”Saksa on muuttumassa vieraaksi kieleksi omissa luokissamme, koska vakiintuneet puolueet asettavat monikulttuuriset utopiansa itävaltalaisten lasten hyvinvoinnin edelle”, Brückl sanoo.

FPÖ:n mukaan Wienin tilanne on erityisen vakava. Joissain kaupunginosissa yli 70 prosenttia oppilaista ei puhu saksaa ensisijaisena kielenään, ja muslimit muodostavat suurimman uskonnollisen ryhmän pakollisissa julkisissa kouluissa. Itävallan integraatiorahaston (ÖIF) mukaan 41,2 prosenttia Wienin peruskoulujen, yläkoulujen ja erityiskoulujen oppilaista kuuluu islamin uskontoon lukuvuonna 2024/25.

FPÖ:n kannatus on nousussa, ja tuoreen marraskuun alun kyselyn mukaan 37 prosenttia itävaltalaisista olisi valmiita äänestämään puoluetta valtaan – lähes kaksinkertainen määrä verrattuna toiseksi suosituimpaan ÖVP:hen.

Lähde: Remix News

