Woke-kiintiöt ja heikot sotilaat eivät kuulu armeijaan – sotaministeri Hegseth: ”Tämä loppuu nyt”

Yhdysvaltain sotaministeri Pete Hegseth julisti sodan monimuotoisuuspolitiikalle ja fyysisille heikkouksille. Hänen mukaansa taistelutehtävät eivät ole mitään tasa-arvokokeiluja, vaan kysymys elämästä ja kuolemasta.

Sotaministeri Pete Hegseth piti tiistaina tulikivenkatkuisen puheen maan korkeimmalle sotilasjohdolle, jossa hän arvosteli jyrkästi armeijan nykyistä suuntaa. Hänen mukaansa ylipainoiset sotilaat ja monimuotoisuusaloitteet heikentävät puolustusvoimien uskottavuutta.

”On turhauttavaa nähdä lihavia kenraaleja ja amiraaleja. Se ei yksinkertaisesti näytä hyvältä,” Hegseth totesi NBC Newsin mukaan.

Puheessaan hän painotti, ettei naisten osallistumista armeijaan olla kieltämässä, mutta fyysisten vaatimusten on pysyttävä korkeina.

”Jos naiset selviävät vaatimuksista, hienoa. Jos eivät, niin se on vaan hyväksyttävä. Jos se tarkoittaa, ettei yksikään nainen täytä taistelutehtävien kriteerejä, niin olkoon niin. Tarkoitus ei ole sulkea ketään pois, mutta se voi olla lopputulos. … Se tarkoittaa myös sitä, että heikot miehet eivät pääse läpi – emme leiki täällä. Tämä on taistelua. Kyse on elämästä ja kuolemasta,” Hegseth sanoi.

Hegseth, jonka titteli muuttui puolustusministeristä sotaministeriksi presidentti Trumpin aloitteesta, ilmoitti myös, ettei ylennyksiä enää jaeta ihonvärin tai sukupuolen perusteella. Hän kutsui Pentagonia ”woke-osastoksi” ja lupasi lopettaa kyseisen kiintiöpolitiikan.

”Olen sanonut sen ennenkin ja sanon sen taas: tämä loppuu nyt.”

Puheen lopuksi Hegseth vannoi palauttavansa armeijan kurin ja korjaavansa vuosikymmenten aikana tapahtuneen rappeutumisen.

Lähde: NBC News

