Woke-luento keskeytyi vasemmistohäiriköiden huuteluun

Vasemmistohäiriköt keskeyttivät huutelullaan Varsinais-Suomen kokoomusnuorten ja Suomalaisuuden liiton luentotapahtuman keskiviikkona turkulaisessa ravintolassa.

LCC International Universityn professori Markku Ruotsila piti ”Woke – Uhka länsimaalaiselle sivilisaatiolle” -luentoa kaikille avoimessa tapahtumassa, kun ”Turku ilman natseja” -asusteisiin pukeutunut 5-6 henkilön ryhmän häiriköinti keskeytti luennon.

Järjestyksenvalvojat poistivat häiriköt.

Häiriköt eivät kiinnostaneet valtamediaa

Valtamedian uutiskynnyksen ylitti yleisön joukossa olleet sinimustiin pukeutuneet henkilöt. Niin Ylen, Turun Sanomien kuin Helsingin Sanomienkin otsikointi antaa virheellisen mielikuvan, että häiriön takana olisivat olleet Sinimustan Liikkeen jäsenet.

Varsinais-Suomen kokoomusnuorten puheenjohtaja Jimi Mahosen mukaan kaikille avoimessa tapahtumassa ravintola Koulussa oli paikalla noin 60 henkeä.

Mahonen sanoi kuulleensa vasta jälkikäteen, että paikalla oli sinimustia.

– Kun järjestetään avoimia tilaisuuksia, paikalle voi tulla väkeä laidasta laitaan.

Sinimustan Liikkeen aktiivit kertoivat osallistumisestaan viestipalvelu X:ssä.

– Kuulin, että minusta leviää yhteiskuva sosiaalisessa mediassa. En tiennyt kenen kanssa otin yhteiskuvan, enkä liity puolueeseen millään tavalla. Jokin epäilys minulla heräsi mustasta paidasta ja sinisestä kravatista, mutta juttelin usean tapahtumaan tulleen osallistujan kanssa, luennoitsija Ruotsila kertoo Ylelle.