Woke-väki hyökkäsi liberaalia pop-tähteä vastaan – syyttävät tätä etnonationalistiksi irlantilaisesta perimästä mainitsemisen takia

Poppari oli osoittanut ilahtuneisuutta irlantilaisista taustoistaan.

Niin sanottuja ”edistyksellisiä arvoja” kannattava amerikkalainen liberaali pop-tähti, Billie Eilish, on joutunut ”omiensa” hyökkäyksen kohteeksi tämän osoitettua ilahtuneisuutta omista irlantilaisista taustoistaan.

Eilish oli ollut esiintymässä Irlannin Dublinissa ja maininnut yleisölle on irlantilaiset taustansa sanoen:

”Niin kuin tiedätte, olen irlantilainen. En ole täältä kotoisin, mutta on todella kiva olla kotoisin jostain missä kaikki ovat samannäköisiä kuin sinä. On kuin tuhansittain sukulaisiani olisi yleisössä. Ja te olette kaikki yhtä kalpeita kuin minä” poppari oli sanonut viitaten etnisesti homogeeniseen yleisöönsä.

Woke-väki oli nähnyt Eilishin kommentit naamioituna puheena ennakkoluulojen ja etnonationalismin puolesta. Käyttäjät X:ssä olivat kirjoittaneet muun muassa seuraavanlaisia kommentteja suomeksi käännettynä:

”Billie Eilish ajaa etnovaltiossa elämisen etuja!”

”Miksi Billie on niin rasistinen? Rakastin hänen musiikkiaan mutta en enää.”

”Kuules narttu, olet valkoinen, miltä suurin osa ihmisistä näyttää kaikkialla. Piilevä rasismi aina paljastaa itsensä ennemmin tai myöhemmin.”

”Kaikki täällä on valkoisia niin kuin minä. Ei mutakuonoja.”

Vaikka Eilish tunnetaankin ”edistyksellisyyttä” kannattavan liberaalina, joka muun muassa on esiintynyt pride-lippuun kääriytyneenä, woke-väki kääntyy välittömästi omiaan vastaan, jos nämä syyllistyvät minkäänlaiseen aatteelliseen virheeseen.

