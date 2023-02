”Wokeismi” viihdeteollisuudessa: Hollywood tukee hankkeita, joiden kohtalona on tuottaa tappiota – merkityksellisyys ja viestintä tärkeämpää

Sony Pictures Television Studiosin johtaja Katherine Pope myönsi hiljattain, että Hollywood-studiot tukevat todella ohjelmia, jotka eivät tuota rahaa, jos niitä pidetään ”merkityksellisinä”.

Katherine Pope, joka nimitettiin Sony Pictures Television Studiosin johtajaksi viime heinäkuussa oltuaan ensin Charter Communicationsin alkuperäissisällöstä vastaava johtaja, vastaa erityisesti kaikista Sonyn kotimaisista käsikirjoitustuotannoista.

Lehdistötiedotteessa Ravi Ahuja, Global Television Studiosin ja Sony Pictures Entertainment Corporate Developmentin johtaja, selitti Popen roolia seuraavasti: ”Katherine on osoittautunut dynaamiseksi johtajaksi, jolla on moitteeton maku ja joka pystyy menestyksekkäästi kehittämään ja tuottamaan sisältöä, joka on yleisön mieleen. Hän sopii täydellisesti tehtävään, ja olen iloinen, että hän on päättänyt liittyä meihin SPT: ssä.”

Hän lisäsi: ”Katherine tuo mukanaan runsaasti kokemusta, joka auttaa meitä kehittämään studion globaalien tuotantokapasiteettiemme yleistä vahvuutta. Katherine johtaa käsikirjoitustuotantoa Yhdysvalloissa ja Wayne Garvie kansainvälistä tuotantoa, joten meillä on uskomaton johtoryhmä, joka on sitoutunut työskentelemään alan parhaiden lahjakkuuksien kanssa ja tuottamaan kiistatonta sisältöä ympäri maailmaa.”

This is not shocking at all. Makes you wonder how much money they have to burn before there are serious consequences. https://t.co/4s96hWM9D4 — PunchNpie (Jordan) (@RealPunchNpie) February 4, 2023

Deadline-lehden haastattelussa Pope vahvisti sen, mitä monet modernin Hollywoodin woke-elokuvan kriitikot ovat sanoneet jo vuosia: suuret Hollywood-studiot tekevät suuria tappioita indoktrinoidakseen katsojia woke-viestinnällä.

Kysyttäessä, tekeekö Sonyn oman suoratoistopalvelun puute studiosta haavoittuvaisen sille, että verkkoyhtiöt leikkaavat ohjelmatarjontaansa, Pope sanoi: ”Luulen, että tämä supistaminen koskettaa kaikkia, ja uskon, että se pakottaa meidät kaikki nostamaan tasoamme. En koe, että olemme erityisen haavoittuvaisia.”

Sitten hän paljasti: ”Joskus vaatimukset muuttuvat ja se on sydäntäsärkevää, eikä mitään voi tehdä. Joskus taas jokin asia on niin tärkeä, etteivät he voisi tehdä hylkääviä rahoituksellisia päätöksiä, koska he rakastavat ohjelmaa niin paljon.”

Pope jatkoi: ”Mielestäni meidän on jatkossakin tehtävä ohjelmista vain merkityksellisiä, tärkeitä ja hyvin tuotettuja.”

I’ve felt like this has been obvious. It’s why @Marvel has been letting people like @cracksh0t run series like X-Men into the ground—the social programming is now the true goal with these books. Essentially, fans are being told they WILL like the product—or have nothing. https://t.co/Wc6Xp7hQO4 — Mister Vigilante (@MisterVigilante) February 4, 2023

