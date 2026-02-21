“Woken kuningatar” nousee Whitehallin huipulle – Starmerin nimitys kuumentaa tunteita

Dokumentit kertovat työntekijöiden ohjaamisesta sukupuoli-ideologisiin projekteihin – ja nyt sama henkilö johtaa koko Britannian virkamieskoneistoa.

Britannian uusi kabinetin sihteeri, Dame Antonia Romeo, on joutunut heti nimityksensä jälkeen rajun arvostelun kohteeksi. Pääministeri Keir Starmerin luottomieheksi nostettu virkamies tunnetaan vuosien takaisista toimistokäytännöistä, joissa työntekijöitä ohjattiin käyttämään työaikaa ”sukupuolivähemmistöjen edistämiseen” ja osallistumaan niin kutsuttuun ”gender non-conforming” (suom. “sukupuolinormeja rikkovaan”) -kirjakerhoon.

Tietojen mukaan Romeo johti vuosina 2017–2021 Kansainvälisen kaupan ministeriötä tavalla, jota entiset työntekijät kuvaavat ideologisesti värittyneeksi. The Telegraphin esiin nostamien dokumenttien mukaan eräälle työntekijälle oli määrätty jopa viidennes työajasta käytettäväksi ”inklusiivisuustavoitteisiin”. Näihin sisältyi muun muassa ei-binääristen identiteettien näkyvyyden lisääminen, kollegoiden rohkaiseminen käyttämään sähköposteissa valittuja pronomineja, “ei‑binäärisyyden tietoisuusviikon” järjestäminen sekä ei-binääristen henkilöiden rekrytointi.

Lisäksi kirjaklubi, jossa luettiin intersukupuolisuutta ja transaiheita käsitteleviä teoksia, oli joidenkin lähteiden mukaan kirjattu jopa työntekijöiden suoriutumistavoitteisiin — eli sillä oli vaikutusta uralla etenemiseen.

DIT-ministeriö perustettiin Theresa Mayn kaudella Brexitin jälkeen vahvistamaan Britannian kauppasuhteita. Useat entiset työntekijät väittävät nyt, että ministeriön painopiste siirtyi vähitellen Stonewall-järjestön pisteytyksessä menestymiseen. Stonewall arvioi työnantajia LGBT+-mittareilla, ja sen vaikutusvalta Whitehallissa on ollut pitkään kiistanalainen.

Reform UK -puolueen puheenjohtaja Zia Yusuf kutsuu Romeota ”woken kuningattareksi” ja ”kaiken sen ruumiillistumaksi, mikä valtionhallinnossa on pielessä”. Hänen mukaansa Romeo ajoi identiteettipolitiikkaa virkamieskoneistoon tavalla, joka ei kuulu valtionhallinnon tehtäviin.

Cabinet Office kiistää väitteet siitä, että Romeo olisi asettanut yksilökohtaisia suoriutumistavoitteita. Starmer puolestaan on kehunut Romeon johtajuutta ja pätevyyttä.

