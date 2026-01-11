Wolt-lähetit valtaavat helsinkiläisen koulun ja ahdistelevat oppilaita

Helsinkiläisessä koulussa päivittäinen ongelma: Wolt-ruokalähetit tunkeutuvat koulun tiloihin, häiriköivät oppilaita ja käyttäytyvät uhkaavasti.

Helsingin keskustassa sijaitseva Eiran aikuislukio on joutunut toistuvan häirinnän kohteeksi, kun ruokalähetit – erityisesti Woltin palveluksessa toimivat – tunkeutuvat koulun tiloihin ilman lupaa, kertoo Helsingin Sanomat.

Ruokalähetit käyttävät koulun tiloja tauko- ja lämmittelypaikkanaan, ja talven myötä heidän määränsä on kasvanut entisestään.

Lähetit istuskelevat portailla ja tukkivat kulkua kerrosten välillä. He myös soittavat etnomusiikkia ja jättävät roskia jälkeensä.

Koulun henkilökunta ja oppilaat ovat joutuneet kohtaamaan tilanteita, joissa lähetit eivät ainoastaan riko koulun sääntöjä, vaan käyttäytyvät myös uhkaavasti ja sopimattomasti.

Ahdistelua, huutelua ja sääntöjen halveksuntaa

Rehtorin mukaan osa lähetistä on käyttäytynyt törkeästi: he ovat huudelleet oppilaille, ahdistelleet heitä ja jopa sylkeneet koulun henkilökunnan jäseniä kohti. Eräässä tapauksessa lähetti oli yrittänyt väkisin sisään koulun tiloihin, vaikka hänelle oli selkeästi kerrottu, ettei sisäänpääsy ole sallittua. Tilanteet ovat aiheuttaneet turvattomuutta erityisesti nuorten keskuudessa.

Koulun ovet auki kaikille

Koulun sisäänkäynti on avoinna koulupäivien aikana, jotta oppilaat voivat liikkua vapaasti. Tämä avoimuus on kuitenkin johtanut siihen, että myös ulkopuoliset – kuten ruokalähetit – pääsevät sisään ilman valvontaa. Rehtori kertoo, että koulun henkilökunta on joutunut toistuvasti ohjaamaan lähettejä ulos ja pyytämään heitä odottamaan toimitusten luovutusta ulkopuolella.

Wolt: ”Toiminta ei ole hyväksyttävää”

Woltin viestintäpäällikkö on kommentoinut tapausta toteamalla, että yhtiö ei hyväksy asiattomia käytösmalleja ja että kaikki häiriökäyttäytymisestä ilmoitetut tapaukset tutkitaan. Yhtiö on myös ollut yhteydessä kyseiseen kouluun ja pyrkii löytämään ratkaisun tilanteeseen. Woltin mukaan lähetit ovat saaneet ohjeistuksen pysyä koulun ulkopuolella ja toimittaa ruoat sovitulle noutopisteelle.

Poliisi tietoinen tilanteesta – mutta toistuvuus huolestuttaa

Poliisi on ollut tietoinen tilanteesta ja käynyt koululla useaan otteeseen. Vaikka yksittäiset tapaukset eivät ole johtaneet rikosilmoituksiin, viranomaiset seuraavat tilannetta. Koulun henkilökunta on huolissaan siitä, että ongelma jatkuu viikoittain, eikä pysyviä ratkaisuja ole vielä löytynyt.

