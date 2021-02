World Hijab Day rohkaisee maailman naisia pukeutumaan islamilaiseen asusteeseen – entinen muslimi: ”Hijabin juhliminen on kuin juhlisi sukuelinten silpomista”

World Hijab Day rohkaisee kaikkia maailman naisia pukeutumaan islamilaiseen pään peittävään hijabiin. Islamilaisessa maailmassa islamilaisiin asusteisiin pukeutuminen ei kuitenkaan ole aina naisten oma valinta.

World Hijab Day on New Yorkissa asuvan Nazma Khanin vuonna 2013 perustama jokavuotinen tapahtuma, joka pidetään 1. helmikuuta 140 maassa maailmanlaajuisesti. Sen tarkoituksena on rohkaista kaikkia maailman naisia pitämään hijabia ja kokemaan islamilainen asuste.

Entisten muslimien neuvosto Iso-Britanniassa haastaa positiivisen näkökulman kokemukseen islamilaisista naisten asusteista. Järjestön naiset kertovat islamilaisessa kulttuurissa kokemistaan omakohtaisista ongelmista, joita ovat muun muassa hijabista oven kahvaan takertuminen, burkinin pakollinen käyttäminen uimarannalla, lapsen huoltajuuden menettäminen jumalanpilkkasyytösten vuoksi sekä miespuolisen holhoojan allekirjoituksen väärentäminen maasta pakenemisen mahdollistamiseksi.

Yksi naisista muistuttaa islamilaisista realiteeteista.

– Kun kuulen World Hijab -päivästä, nauruni muuttuu pian suuttumukseksi, koska hijabin juhliminen on kuin juhlisi sukuelinten silpomista.

Monet kuvittelevat, että hijabin juhliminen on kuin juhlisi vappua tai kansainvälistä naisten päivää, mutta kyseessä on jokin aivan muu. Hijabin käyttäminen vaatii psykologisen veronsa, sillä naiset ja tytöt erotetaan yhteiskunnasta.

– Naisia erotellaan sukupuolen perusteella ja heidän täytyy itse kantaa erottavaa muuria.

Kyseessä on itse asiassa uskonnon ja sen valtaa pitävien pönkittäminen naisia alistamalla. Voidaan puhua myös raiskauskulttuurin ylläpitämisestä, sillä jos nainen ei ole peitetty, hän on vapaata riistaa miehille.

– Aktivistit, jotka yllyttävät käyttämään hijabia World Hijab -päivänä solidaarisuuden osoituksena voisivat yhtä hyvin vaatia naisia silpomaan sukuelimensä solidaarisuuden osoituksena sukuelinten silpomisen uhreille, videolla esiintyvä islamista luopunut nainen muistuttaa.

Lähteet Ex-muslim.org, Kansalainen.