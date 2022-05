WWF:n vieraslajitalkookausi käynnistyy – lauantaina hävitetään espanjansiruetanaa luonnonsuojelualueella

Vieraslajit ovat eläin-, kasvi- ja sienilajeja, jotka ovat levinneet ihmisen tahallisen tai tahattoman toiminnan seurauksena luontaisilta esiintymisalueiltaan uusiin sijainteihin. Haitalliset vieraslajit uhkaavat maassamme luontaisesti esiintyviä lajeja. Kun alueen luontaiset kasvit häviävät, katoavat myös niistä riippuvaiset perhoset, kovakuoriaiset ja pistiäiset.

WWF järjestää lauantaina Espoon Laajalahdessa talkoot espanjansiruetanan poistamiseksi yhdessä Metsähallituksen kanssa. Tapahtuma käynnistää WWF:n talkookauden, jonka aikana poistetaan luonnon monimuotoisuutta uhkaavia vieraslajeja luontoarvoiltaan rikkailta luonnonsuojelualueilta ja niiden läheltä.

WWF:n talkoissa tartutaan vieraslajiongelmaan lauantaina 14. toukokuuta, kun vapaaehtoiset poistavat espanjansiruetanaa Espoon Laajalahden luonnonsuojelualueen itälaidalla. Suurina yhdyskuntina etenkin ihmisten muokkaamissa ympäristöissä elävä espanjansiruetana syö nopealla tahdilla lukuisia kasvilajeja ja levittää haitallisia bakteereita uhaten alkuperäistä luonnon monimuotoisuutta.

”Vieraslajien torjuntaa on tärkeää kohdistaa luonnonsuojelualueille ja niiden läheisyyteen, sillä näissä paikoissa luonnon monimuotoisuus on suurta. Poistimme espanjansiruetanaa Laajalahdessa myös viime vuonna, mutta työtä on jatkettava”, kertoo WWF:n talkookoordinaattori Vilja Tupola.

Talkoisiin ilmoittautuminen käynnissä

WWF:n talkoot keskittyvät tällä kaudella Uudellemaalle. Ne järjestetään yhdessä Metsähallituksen sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Vieraslajitalkoisiin voi ilmoittautua kuka vaan, ja kausi jatkuu pitkälle syksyyn. Kaikki talkoot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta wwf.fi/kalenteri. Kalenterista löytyvät myös muut WWF:n talkookauden tapahtumat.

Talkoissa poistettavia lajeja ovat jättipalsami, komealupiini, kurtturuusu ja espanjansiruetana.

”Vieraslajeja hävittämällä suojelemme luontoa sekä vähennämme haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja. Samalla tarjoamme vapaaehtoisille osallistujille merkityksellistä ja hyvää fyysistä kuntoa ylläpitävää talkootyötä”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.

Kurtturuusun kitkemisellä on erityisen kiire. Kurtturuusu on määrätty hävitettäväksi 1. kesäkuuta mennessä, eikä sitä sen jälkeen saa kasvaa edes yksityisillä pihoilla tai mökeillä. Kielto ei koske jalostettuja tarhakurtturuusu-lajikkeita.

”Kurtturuusua ei tämän kevään jälkeen saisi enää kasvaa missään Suomessa. Mitään haitalliseksi säädettyä vieraskasvilajia ei saa pitää omalla pihallaan, vaikka sitä hoitaisi, kitkisi, karsisi ja trimmaisi. Haitallisten vieraslajien hallinta on aina vaikeaa ja riski leviämisestä ympäristöön on korkea”, Niinimäki sanoo.

Koska WWF kitkee vieraslajeja pääosin vain Uudellamaalla, Niinimäki vinkkaa mahdollisuudesta pitää yksilöllisiä talkoita missä päin Suomea vaan. Suomen luonnonsuojeluliitto koordinoi VieKas-LIFE-hanketta, joka on yksi järjestäjätahoista toukokuussa alkavassa soolotalkoot-kampanjassa. Kampanjalla kannustetaan kaikkia osallistumaan talkoisiin yksin, pienessä porukassa tai oman yhdistyksen kanssa.

Lähde: WWF