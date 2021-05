Ydinvoiman korkea kannatus heijastelee huolta ilmastosta

Ydinvoiman kannatus nuorten keskuudessa on kolminkertaistunut edellisestä vuodesta.

Ydinvoiman kannatus on kolmatta vuotta lähes ennätyksellisellä tasolla. Myönteisesti ydinvoimaan suhtautuvia on Energiateollisuus ry:n Kantar TSN:llä teettämän tutkimuksen mukaan 49 prosenttia. Tutkimusta on tehty yhtäjaksoisesti vuodesta 1983, ja vain kerran kannatus on käväissyt prosenttiyksikön korkeammalla. Kielteisesti ydinvoimaan suhtautuvia oli vain 16 prosenttia kyselyyn vastanneista. 1002 vastaajan aineisto kerättiin maalis-huhtikuun vaihteessa 2021.

Ydinvoiman kannatuksen vakiintuminen uudelle, korkeammalle tasolle oli reaktio kansainvälisen ilmastoraportin julkaisuun syksyllä 2018. Kysyttäessä suhtautumista ydinvoimaan ilmastonmuutoksen torjuntakeinona hyväksyn täysin -vaihtoehdon kannatus nousi viidestätoista kahteenkymmeneen kahteen prosenttiin, ja myös pääpiirteissään hyväksyvien määrä nousi uudelle tasolle.

– Tuore kysely osoittaa, että ilmastonmuutoksen torjuminen on vastaajille edelleen tärkeää, ja ydinvoima nähdään keskeisenä osana ratkaisua, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Kati Takala.

Suurin muutos kyselyssä oli 18-24 vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Täysin myönteisesti ydinvoimaan energianlähteenä suhtautuvien määrä oli yli kolminkertaistunut yhdestätoista kolmeenkymmeneen viiteen prosenttia. Pääpiirteissään myönteisesti suhtautuvien määrä oli vastaavasti vähentynyt, kahdestakymmenestä seitsemästä prosentista kuuteentoista. Yhteenlaskettu ydinvoiman hyväksyntä oli nuorimpien vastaajien keskuudessa 51 prosenttia. Vastustajia oli vastaavasti kolmetoista prosenttia.

Vuonna 2020 ydinvoimalla tuotettiin 34 prosenttia kotimaisesta sähköstä.