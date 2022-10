Yhä useammat laittomat siirtolaiset yrittävät ylittää Puolan rajan Valko-Venäjältä käsin

Laittomat rajanylitysyritykset lisääntyvät, ja Puola pyrkii saamaan rajalla olevat sähköiset estejärjestelmät valmiiksi.

Puolan rajavartioston mukaan 80 ulkomaalaista yritti tiistaina ylittää rajan Valko-Venäjältä Puolaan ja 73 keskiviikkona. Lisäksi kahdeksan laittomien siirtolaisten kuljettamiseen osallistunutta ihmissalakuljetusta harjoittavaa henkilöä otettiin kiinni rajan laittoman ylittämisen yhteydessä.

Puolan rajavartiosto kertoi Twitterissä, että rajan ylittämistä yrittäneisiin ulkomaalaisiin kuului muiden kansallisuuksien ohella Sudanin, Iranin, Kamerunin ja Kongon kansalaisia. Muut ulkomaalaiset saapuivat rajaportille ja vetäytyivät sitten takaisin Valko-Venäjälle.

W dn.26.10 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾73 os.#PSGKrynki 23 cudzoziemców (ob.Iranu,Kamerunu,Gwinei,Kongo) przekroczyło nielegalnie #Świsłocz m. in. na pontonie.

Zatrzymano 3 pomocników:2 ob.Ukrainy i ob.Polski,przewozili 11 mężczyzn (ob.Jemenu i Syrii). pic.twitter.com/TLdGv8q8DH — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 27, 2022

Lokakuussa rajavartijat kirjasivat yhteensä yli 1800 yritystä ylittää Puolan raja, mukaan lukien raja-aitaa lähestyneet henkilöt, jotka eivät koskaan ylittäneet sitä. Tämä määrä on kasvanut edellisiin kuukausiin verrattuna.

Valko-Venäjän rajalla sijaitsevan teräsesteen rakentamisen valmistuttua on nyt aloitettu niin sanotun sähköisen esteen rakentaminen. Białystokin kaupunkiin on valmistunut valvontakeskus, jossa käsitellään elektronisia ja videosignaaleja. Kameroiden ja liiketunnistimien asentaminen on myös käynnissä.

Elektronisen esteen ensimmäiset kilometrit ovat todennäköisesti valmiina lokakuussa, ja järjestelmän täydellinen käyttöönotto on tarkoitus toteuttaa vuoden loppuun mennessä.

Lähde: Remix