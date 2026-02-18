Yhdeksän Antifa-kytköksistä epäiltyä pidätettynä Quentinin murhasta

Lyonissa ainakin yhdeksän Antifa-taustaista henkilöä on pidätetty epäiltynä nuoren opiskelijan murhaan liittyen. Mukana myös parlamentin jäseniä, kansanedustajien avustajia.

Ranskassa on pidätetty viime tietojen mukaan yhdeksän henkilöä epäiltynä 23-vuotiaan matematiikan opiskelijan, Quentin Deranquen, raa’asta surmasta Lyonissa. Useilla epäillyistä on yhteyksiä kiellettyyn Antifa-ryhmään, ja tapaus on nostattanut laajaa keskustelua vasemmistoradikaalin väkivallan kasvusta maassa, uutisoi Le Parisien.

Deranque joutui kohtalokkaaseen pahoinpitelyyn viime torstaina yliopistoalueella järjestetyn mielenilmauksen yhteydessä. Syyttäjän mukaan kuutta henkilöä tutkitaan nyt murhasta, törkeästä pahoinpitelystä sekä rikollisjärjestön muodostamisesta. Uhria hakattiin toistuvasti päähän ja ylävartaloon — vammojen kerrotaan olleen niin vakavia, ettei hänellä ollut mitään mahdollisuutta selvitä.

Pidätettyjen joukossa on myös ainakin kaksi parlamentin jäsentä, kansanedustajien avustajia – sekä kaksi henkilöä epäiltynä todisteiden hävittämisestä.

Hyökkäys tapahtui, kun Deranque oli suojelemassa oikeistolaista Collectif Némésis-naisjärjestöä, joka protestoi EU-parlamentaarikko Rima Hassanin esiintymistä vastaan. Useiden lähteiden mukaan hyökkääjät kuuluivat Antifaan kytkettyyn Jeune Garde -verkostoon, jonka sisäministeriö kielsi viime vuonna sen toistuvien väkivallantekojen vuoksi.

Hallitus syyttää nyt vasemmistopuolue LFI:tä (La France Insoumise) ilmapiirin myrkyttämisestä. Hallituksen tiedottaja Maud Bregeon totesi, että puolue kantaa “moraalisen vastuun” väkivallan kiihtymisestä. Myös opetusministeri Philippe Baptiste vaatii yliopistoille tiukempia rajoituksia poliittisiin kokoontumisiin, jotta vastaavilta yhteenotoilta vältyttäisiin.

Ranskan kansalliskokous piti maanantaina hiljaisen hetken Deranquen muistoksi. Päätös syntyi ilman vastalauseita.

Yhden epäillyistä kerrotaan työskentelevän parlamenttiavustajana LFI:n kansanedustaja Raphaël Arnault’lle, joka on aiemminkin yhdistetty väkivaltaisiin vasemmistoaktivistien verkostoihin. Arnault sanoi ottaneensa uutisen vastaan “kauhulla ja inhoten”.

Deranque opiskeli matematiikkaa ja oli aloittanut lisäopinnot tietojenkäsittelyssä. Opintojen ohella hän työskenteli rautatieyhtiö SNCF:llä. Hänen ystävänsä kuvailevat häntä ahkeraksi, rauhalliseksi ja uskonnolliseksi nuoreksi mieheksi, joka oli hiljattain kääntynyt katolilaisuuteen ja osallistunut useisiin isänmaallisiin tapahtumiin.

Ystävien mukaan Deranque oli varoitettu osallistumasta mielenilmaukseen, mutta hän oli vastannut päättäväisesti, ettei jättäisi nuoria naisia yksin mahdollisen väkivallan keskelle.

