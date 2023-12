Yhdeksän miestä joukkoraiskasi 15-vuotiaan saksalaistytön, mutta vain yksi joutui vankilaan

Kahdeksan yhdeksästä raiskaajasta on maahanmuuttajia, ja ainoa heistä, joka on tuomittu vankeusrangaistukseen, sanoi oikeudenkäynnin aikana vastauksena raiskaussyytteisiin: ”Kuka mies ei haluaisi sitä?”

Kahdeksan joukkoraiskaajaa on päästetty vapaaksi kävelemään Saksan kaduille, vaikka heidät on tuomittu 15-vuotiaan tytön hirvittävästä ja väkivaltaisesta raiskauksesta. Tapaus on herättänyt närkästystä maassa, joka tunnetaan löyhästä politiikastaan maahanmuuttajaraiskaajia kohtaan.

Hampurin alueellinen nuorisotuomioistuin antoi tiistaina langettavan tuomionsa. Kuitenkin vain yksi tuomittu raiskaaja, iranilainen maahanmuuttaja, tuomittiin kahdeksi vuodeksi ja yhdeksäksi kuukaudeksi nuorisovankilaan. Huolimatta siitä, että uhrista löytyi DNA-todisteita kaikilta yhdeksältä mieheltä.

Tapaus juontaa juurensa vuoteen 2020, jolloin väkijoukko ryösti humalaisen naisopiskelijan Hampurin kaupungin puistossa, raiskasi hänet toistuvasti ja kuvasi sitten koko tapahtuman.

Kaikki 19-23-vuotiaat syytetyt saivat yhtä iranilaista lukuun ottamatta ehdolliset tuomiot, joten kukaan muu ei joudu vankilaan. Mediatietojen mukaan yhdeksästä raiskaajasta kahdeksalla oli maahanmuuttajatausta. Tuomitut raiskaajat olivat kotoisin Puolasta, Egyptistä, Kuwaitista, Iranista, Armeniasta ja Afganistanista.

Oikeus totesi, että 15-vuotias uhri, joka oli vahvasti päihtynyt, raahattiin puistossa olevaan pusikkoon syyskuussa 2020. Neljä tuomituista miehistä raiskasi hänet ja varasti sitten hänen kännykkänsä ja lompakkonsa. Sen jälkeen kaksi muuta pahoinpiteli naista seksuaalisesti. Se ei kuitenkaan päättynyt tähän, vaan kolme muuta ryhtyi käyttämään nuorta tyttöä seksuaalisesti hyväksi.

Uhrista löytyi jälkiä siemennesteestä kaikilta miehiltä.

Lievät ehdolliset tuomiot annettiin, vaikka kukaan miehistä ei osoittanut oikeudenkäynnin aikana minkäänlaista katumusta, kertoo Bild-lehti, joka oli paikalla oikeudenkäynnin aikana. Yhden tekijän kuvailtiin lähes nukahtaneen oikeudenkäynnin aikana.

Maahanmuuttajien asianajajat perustelivat joukkoraiskauksen tekosyyksi, että ”miesten testosteronitaso oli korkealla”.

Nuorisovankilaan passitettu iranilainen vastasi oikeudenkäynnin aikana: ”Kuka mies ei haluaisi sitä?”

Tuomari Anne Meier-Goering vastasi, että ”meillä on oikeus varmistaa, että myös testosteronin alaiset nuoret miehet noudattavat lakia”.

Oikeudenkäynti alkoi toukokuussa 2022, kesti 68 päivää ja siihen osallistui 96 todistajaa. Näin laajamittainen oikeudenkäynti osoittautui jo sinällään kalliiksi. Oikeus kutsui myös asiantuntijoita todistamaan. Todistajat kuvailivat raiskauksen aikana kuvattua videota, mutta videot poistettiin myöhemmin, joten viranomaiset eivät koskaan päässeet katsomaan niitä.

Meier-Goering antoi tuomionsa viime tiistaina.

Lähde: Bild