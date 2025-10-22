Yhdenvertaisuus ja viharikosten raportointi maksaa – hallitus jakoi 240 000 euroa rasisminvastaisille järjestöille

Rasismin torjunta sai valtiolta rahallista tukea – suurimmat summat menivät viharikosten raportointiin ja musliminuorten mentorointiin.
Valtioneuvoston kanslia on myöntänyt yhteensä 240 000 euroa kansalaisjärjestöille, joiden toiminta tähtää rasismin kitkemiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Avustukset kohdistuvat vuosille 2025 ja 2026, ja ne ovat osa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen rasisminvastaista toimenpideohjelmaa.
Rahoituspäätöksissä painotettiin järjestöjen kykyä tunnistaa ja käsitellä rasismin ilmenemismuotoja, sekä vahvistaa pienillä resursseilla toimivia vähemmistötoimijoita. Avustuksia sai kymmenen etnisiä vähemmistöjä edustavaa tahoa, summien vaihdellessa 10 000 ja 42 000 euron välillä.
Kolme hanketta nousi kärkeen
Suurimman, 42 000 euron tuen sai kolme järjestöä:
- African Anti-Racism Society Finland keskittyy afrikkalaistaustaisten yhteisöjen tukemiseen koulutusten, yhteisödialogien ja päättäjätapaamisten kautta.
- Anti-Racist Forum kehittää viharikosten raportointijärjestelmiä, pyrkii madaltamaan ilmoituskynnystä ja lisäämään tietoisuutta viharikoksista.
- Nuorten Muslimien Foorumi vahvistaa nuorten muslimien medialukutaitoa, yhteiskunnallista vaikuttamista ja kriittistä ymmärrystä syrjivistä rakenteista. Tavoitteena on luoda valtakunnallisesti hyödynnettävä mentorointimalli.
Toimenpideohjelman laajempi päämäärä on ”edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä – ei vain juhlapuheissa, vaan konkreettisin toimin”.
Onkohan yhdistykset edelleen samanlaisia kuin vuosikymmen sitten?
Veikkaushan jakoi rahaa hirmuiselle määrälle yhdistyksiä, joissa oli esimerkiksi joku kalliossa kerrostalossa asuvalle rekisteröity useita ”monikulttuuri” yhdistyksiä.
Näistäkin rahoista varmaan ostetaan muutama hieno auto.
Koronan varjolla ja ihmisten tarkkailun takia ajettiin veikkauksen tulot alas, ja sitten se epämääräisten yhdistysten tukeminen siirrettiin suoraan veronmaksajille.
Yhdistykset saisivat pyöriä keräämällä rahaa, ei ole oikein että verovaroista rahoitetaan tämmöistä samaan aikaan kun kaikesta leikataan.