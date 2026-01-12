Eurooppa Maahanmuutto Muu maailma Politiikka

Yhdistyneet arabiemiraatit estävät kansalaisiaan opiskelemasta brittiläisillä yliopistoilla – pelkäävät islamilaista radikalisoitumista

12.1.2026 09:01
Kuvituskuva. Kuva Wikimedia Commons.

Arabiemiraatit pelkää nuortensa joutuvan Muslimiveljeskunnan vaikutuksen alaisiksi Britannian radikalisoituneilla kampusalueilla.

Muslimivaltio Yhdistyneet arabiemiraatit on poistanut britannialaiset yliopistot sen anteliaalta ulkomailla opiskelun rahoitusohjelmastaan johtuen pelosta, että maan nuoret voisivat päätyä brittiyliopistoilla ääri-islamistien vaikutuksen alaisiksi.

Parhaimmin ulkomailla opiskelevista arabiemiraattilaisista saavat lukukausimaksunsa, lennot, elämisen, ja sairausvakuutuksensa maksetuksi valtion puolesta, jos hallitus kokee heidän koulutuksensa hyödyttävän maata. Aiemmin Yhdistyneen kuningaskunnan yliopistot ovat olleet arabiemiraattilaisten opiskelijoiden suosikkikohteita näiden ollessa yksiä parhaimpina pidetyistä maailman laajuisesti.

Britannia oli ottanut yhteyttä Arabiemiraatteihin ja kysynyt syytä maansa yliopistojen poistamiselle tuettavien opiskelukohteiden listalta, jolloin muslimimaa oli kertonut tehneensä tämän tarkoituksella, ja maininnut Muslimiveljeskunnan vaikutuksen brittiyliopistoilla olleen merkittävin syy muutokselle.

Muslimiveljeskuntaa on nimitetty ”sunni-islamilaisen terrorismin hautomoksi” ja Yhdistyneet arabiemiraatit ovatkin luokitelleet sen terroristijärjestöksi.

Arabiemiraattien pelko nuorisonsa joutumisesta Muslimiveljeskunnan vaikutuksen alaisiksi brittiyliopistoilla on ymmärrettävää, sillä viime vuonna Ranskan tiedustelupalvelu julkaisikin raportin, jossa se varoitti Muslimiveljeskunnan soluttautuneen jo vuosikymmeniä Euroopan valtion laitoksiin ja maahanmuuttajaväestön keskuuteen.

Sekä Ranska että Yhdistyneet kuningaskunnat ovat kumpikin joskus harkinneet Muslimiveljeskunnan kieltämistä, mutta eivät ole koskaan toteuttaneet tätä. Reform UK-puolueen johtaja, Nigel Farage, onkin sanonut, että ”kunnolliset muslimimaat eivät voi uskoa, miten heikko Yhdistynyt kuningaskunta on ääriajattelun suhteen.”

Onkin erittäin irvokasta, että muslimimaa joutuu pelkäämään kansalaistensa voivan muuttua islamisteiksi väitetysti kristillisessä maassa.

Lähde: Breitbart

