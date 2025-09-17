Yhdysvallat aikoo perua viisumit Charlie Kirkin kuolemaa juhlineilta ulkomaalaisilta

Kun ulkomaalaiset juhlivat ja ylistivät Charlie Kirkin murhaamista, Trumpin hallinto vastaa viisumien peruuttamisella ja rajojen sulkemisella. Rubio tekee selväksi, että Yhdysvallat ei ole turvapaikka poliittisten murhien ihailijoille.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ilmoitti Fox Newsin haastattelussa, että Trumpin hallinto aikoo peruuttaa viisumit ulkomaalaisilta, jotka ”ihannoivat” poliittisia murhia. Lausunto tuli pian sen jälkeen, kun konservatiivinen aktivisti Charlie Kirk ammuttiin kuoliaaksi Utah Valley -yliopistossa pidetyssä tilaisuudessa.

Rubion mukaan Yhdysvaltojen ei tulisi ”myöntää viisumeja henkilöille, jotka juhlivat poliittisen vaikuttajan murhaa”, ja hän lisäsi, että myös maassa jo olevien henkilöiden viisumit tulisi perua, mikäli he osallistuvat tällaiseen ylistykseen.

Ulkoministeriön mukaan viisumihakemuksia tullaan jatkossa tarkastelemaan entistä tiukemmin, erityisesti hakijoiden julkisten lausuntojen osalta. Apulaisulkoministeri Chris Landau kirjoitti X:ssä, ettei poliittisen väkivallan ylistäjillä ole sijaa Yhdysvalloissa, ja kehotti kansalaisia ilmoittamaan tällaisista kommenteista viranomaisille.

Trumpin palattua Valkoiseen taloon tammikuussa, yli 6 000 opiskelijaviisumia on jo peruttu – syinä ovat olleet muun muassa rikokset ja terrorismia tukevat kannanotot.

Charlie Kirk menehtyi viime viikolla salamurhaajan luodista puhuessaan Utah Valley -yliopistossa. Epäilty, 22-vuotias Tyler Robinson, pidätettiin 33 tuntia myöhemmin, ja syytteiden odotetaan valmistuvan pian.

Lähde: European Conservative

