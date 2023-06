Yhdysvallat: Antifa otti yhteen LGBT-propagandan opetuksesta raivostuneiden vanhempien kanssa

Kalifornian Glendalessa koululautakunnan toimiston ulkopuolella puhkesi joukkotappeluita kaduilla. Sadat vanhemmat kokoontuivat vastustamaan radikaalia LGBT-opetusta julkisten koulujen luokkahuoneissa.

Paikallisten toimittajien mukaan paikalle saapui myös vasemmistoradikaaleja queer-aktivisteja ja Antifan jäseniä, jotka ottivat yhteen vanhempien kanssa. Taistelut ovat olleet rajuja. Monet äidit ja isät pitivät lapsensa kotona koulusta sen sijaan, että he olisivat altistaneet heidät perversseille seksuaaliopetuksille ja pride-juhlille. Videoita yhteenotoista on julkaistu alla.

An all out brawl is underway outside the Glendale School Board meeting in Los Angeles between Armenian-American families angry at the school doing pride events and far left protesters that have gathered to oppose them.

pic.twitter.com/sZ0RxQW8VG — 1776 Project PAC (@1776ProjectPac) June 7, 2023

Video from the scene in Glendale pic.twitter.com/nzkkQXdEmB — Downtown LA Scanner (@DowntownLAScan) June 7, 2023

Breaking: Glendale (CA) Police beat back the Armenian-American men who want to fight #Antifa outside the school board meeting. The immigrant families oppose pride celebrations in schools. Antifa, communists & far-left protesters gathered to support that. pic.twitter.com/QTMmKeNR95 — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) June 7, 2023

Extremely tense scenes outside the Glendale (CA) school board meeting as Armenian-Americans clash with #Antifa. Many families are angry the elementary schools are celebrating pride events. Police have declared an unlawful assembly. pic.twitter.com/hM4IXOLFjj — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) June 7, 2023

BREAKING: An dispersal order has been declared in front of the Glendale Unified School District building where a right-wing anti-LGBT+ protesters are present along with pro-LGBT+ protesters. pic.twitter.com/GDVehgk9Je — Jon peltz (@JonnyPeltz) June 7, 2023

Lähde: Todd Starnes, Twitter