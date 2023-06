Yhdysvallat: Arvostetun yliopiston professori harjoitti sodomiaa koiran kanssa julkisella parkkipaikalla – zoofiilit vaativat nyt hyväksyntää LGBT-liikkeen sisällä

Zoofiilit vaativat nyt hyväksyntää LGBT-liikkeen sisällä. Silti pennsylvanialainen professori murtui täysin saadessaan syyteasiakirjat ja pyysi poliiseilta, että hänet ammutaan siihen paikkaan.

Kaksi vuotta sitten Nordfront kirjoitti amerikkalaisesta ”Toggle” -nimisestä zoofiilistä, joka taistelee edistääkseen zoofiilien asemaa LGBTQ-lobbauksessa. Hänen mukaansa hyvä alku tällaiselle kehitykselle olisi Z-kirjaimen lisääminen alati kasvavaan kirjainyhdistelmään LGBTQI. Toggle ei tyydy mihinkään vähempään kuin eläinseksin täydelliseen hyväksymiseen yhteiskunnassa ja eläinseksuaalien avoimeen osallistumiseen LGBTQ-lobbauksen niin sanottuun pride-paraatiin ”alkuperäisistä julkisista protesteista huolimatta”. Hän ”varoittaa” niitä, jotka väheksyvät hänen ”rakkauttaan koiriin, villisikoihin ja ori- sekä tammahevosiin”. Hän pitää itseään ”vastarinnan miehenä”. Russia Today -lehdessä (RT) sodomiitti Toggle selittää:

”Zoofiilit ovat pohjimmiltaan homoja. Mutta jos luulet, että Pride on sosiaalinen tapahtuma, josta sinut voidaan sulkea pois, olet ymmärtänyt asian perusteellisesti väärin. Pride on protesti. Pride on vastarintaa yhteiskuntaa vastaan, joka ei halua sinun olevan olemassa.”

”Rakkauden viesti”, joka leviää

Togglen zoofiilikollega, joka on hyvin pätevä tutkija arvostetussa amerikkalaisessa yliopistossa, on nyt nostanut termin ”tulla kaapista ulos” aivan uudelle tasolle. Penn State Universityn kemiantekniikan professori Themis Matsoukas jäi kiinni sukupuoliyhteydestä koiran kanssa julkisella parkkipaikalla lähellä Rothrockin osavaltion metsää Huntingdonin piirikunnassa Pennsylvaniassa. Hänen väitetään syyllistyneen myös ”muihin säädyttömiin tekoihin”. Kun lainvalvontaviranomaiset ottivat hänet kiinni, Matsoukas selitti tiettävästi, että ”näin hän helpotti omia paineitaan ”. Penn Staten professoria syytettiin tiistaina avoimesta irstailusta, siveettömästä käytöksestä, seksuaalisesta kanssakäymisestä eläinten kanssa, julmasta ja törkeästä eläinrääkkäyksestä ja järjestyshäiriöstä, kertoo Fox 43.

Osavaltion viranomaisten mukaan 64-vuotiaan professorin toiminta parkkipaikalla dokumentoitiin valvontakameralla, joka asennettiin vasta huhtikuussa. Pysäköintitalon kameran väitetään tallentaneen Matsoukasin suorittamassa näitä toimia ainakin kahteen otteeseen – kerran huhtikuussa ja toisen kerran toukokuussa. DCNR:n tutkijat sanovat kuitenkin, että heillä on todisteita siitä, että professori on käyttäytynyt näin enemmän tai vähemmän säännöllisesti ainakin vuodesta 2014 lähtien, ja vetoavat samalla korttelialueella sijaitsevien kahden yksityisomistuksessa olevan valvontakameran kuvamateriaaliin.

Vasta tämän vuoden toukokuussa viranomaiset onnistuivat lopulta selvittämään epäillyn henkilöllisyyden. Myöhemmän etsinnän aikana varmistettuja todisteita – mukaan lukien valokuvadokumentit, vaatteet ja valvontakameran kuvamateriaalissa nähty collie, jota pahoinpideltiin – pidetään enemmän kuin riittävinä tuomion saamiseksi.

Ja mukana olleen viranomaisten mukaan professorin näennäinen välinpitämättömyys näyttää jossain vaiheessa muuttuneen kauhuksi. Syyteasiakirjat saatuaan hänen kerrotaan kehottaneen poliiseja ampumaan hänet heti paikalla ja huutaneen sitten:

”Minun on kuoltava!”

Sodomiitti-professori Matsoukas sai siis viime viikon tiistaina syytteen. Hänen kuulemisensa oikeudessa on määrä alkaa 19. heinäkuuta.

Lähde: Nordfront