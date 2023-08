Yhdysvallat: BlackRock irtisanoutuu ESG:stä – on vain ajan kysymys, milloin vastuullinen sijoitustoiminta on mennyttä

ESG-liike (Environment, social and governance eli vastuullinen sijoitustoiminta) on tiensä päässä, kirjoittaa journalisti Charles Gasparino New York Postin artikkelissa.

Mistä sen tietää, että ESG on lopussa? Tarkastellaanpa BlackRockin toimia, joka on suuri varainhoitoyritys ja yksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien sijoitustekniikoiden ensimmäisistä ja kiivaimmista puolestapuhujista. Viime viikolla yritys ja sen perustaja ja toimitusjohtaja Larry Fink ilmoittivat eräästä asiasta: Yhtiö totesi painokkaasti, että ”ESG-liike on mennyt liian pitkälle, ja BlackRock aikoo olla osa ratkaisua, jolla estetään sen ylilyöntien aiheuttama Yhdysvaltain talouden tuhoutuminen”.

Kuten aiemmin uutisoin, BlackRockin ESG-vastainen viesti tuli ilmoituksella, jonka mukaan se on vähentänyt tukeaan osakkeenomistajien ympäristö- ja sosiaalipoliittisille vaatimuksille valtakirjaprosessissa. Se hyväksyi vain 7 prosenttia näistä ehdotuksista tilikaudella 2023, kun se vuonna 2022 oli 22 prosenttia ja vuonna 2021 47 prosenttia.

Perusteluna oli, että ”niin monet osakkeenomistajien ehdotukset olivat liian pitkälle meneviä, taloudellisesti perusteettomia tai yksinkertaisesti tarpeettomia”, yhtiö totesi.

Valtakirja- tai osakkeenomistajien ehdotuksista äänestetään julkisten yritysten vuosikokouksissa. Noin viime vuosikymmenen aikana ESG-määräykset ovat juurtuneet osaksi Yhdysvaltain yritysten ekosysteemiä. Suuret osakkeenomistajat – BlackRock, mutta myös Vanguardin ja Fidelityn kaltaiset yhtiöt – ja ISS:n ja Glass Lewisin kaltaiset osakkeenomistajien neuvontayritykset ovat äänestäneet yhä useammin näiden mandaattien puolesta, jotka ovat painostaneet yhtiöitä pienentämään hiilijalanjälkeään tai määräämään ”monimuotoisempia” yhtiöiden johtokuntia.

Aluksi aikeet olivat hyvät, kunnes ESG:stä tuli vasemmistolaisten oma Leviathan-hirviö. Sitoutuneiksi pitkäaikaisiksi osakkeenomistajiksi naamioituneet aktivistiryhmät käyttivät ESG:tä mekanismina, jonka avulla vasemmisto pakotti Yhdysvaltain yritykset edistämään vääristynyttä poliittista agendaansa.

Monimuotoisuudesta tuli kiertoilmaus dogmaattisille kiintiöille. Ympäristön puhdistaminen merkitsi sitä, että öljy-yhtiöt eivät voineet porata öljyä edes silloin, kun tarjonta loppui, kuten tapahtui Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ja inflaatio raivosi.

ESG merkitsi myös sitä, että yritysten oli omaksuttava kaikkein radikaaleimmat visiot Yhdysvalloista. On tiedossa, että täyttääkseen ESG-määräykset Budweiser palkkasi katastrofaalisesti transnaisen ja LGBTQ-aktivistivaikuttajan Dylan Mulvaneyn mainostamaan Bud Light -juomaa nyt tunnetuissa sosiaalisen median mainoksissa. Disney on käyttänyt vasemmistolaisuutta ja sukupuolipropagandaa lapsille suunnattuihin ohjelmiinsa. Vähittäiskauppaketju Target suunnitteli ja esitteli myymälänäytöksissä ”trans-ystävällisiä” uimapukuja transnaisille, jotka eivät olleet vielä tehneet sukupuolenvaihdosleikkausta.

Punaisen osavaltion kapina

Sitten republikaanien osavaltion virkamiehet kapinoivat ja peruuttivat sopimukset ESG:tä ajavien varainhoitajien kanssa. Inflaatio kiihtyi, eikä ESG auttanut kaasun hinnan nousuun. Ihmiset lakkasivat katsomasta Disney-elokuvia, ja Bud Lightin myynti romahti edelleen. Targetia boikotoitiin, ja sen oli pakko muuttaa kurssiaan Budin ohella.

Fink itse sanoi hiljattain, ettei hän enää käyttäisi termiä ”ESG”, koska siihen liittyy liikaa ”poliittista taakkaa”.

BlackRockin menettäminen on erityisen suuri asia yli 30 biljoonan dollarin ESG-ekosysteemissä yhtiön koon vuoksi. Se on maailman suurin varainhoitaja, jonka hallinnoimat varat ovat 9 biljoonaa dollaria. Fink vaikutti aikoinaan olevan koukussa ESG:hen, koska hän todella uskoo, että yritykset voivat saada aikaan myönteisiä muutoksia yhteiskunnassa. Se toi myös paljon liiketoimintaa BlackRockille, ja ESG-rahastot tuottavat korkeampia palkkioita.

Nyt hän on nähnyt ESG:n varjopuolet ja on sitä mieltä, että tämä saa riittää.

Fink on kiitettävästi ainakin kolmen viime vuoden ajan vastustanut ESG:n liiallista käyttöä.

Tammikuussa 2022 hän kirjoitti vuotuisessa kirjeessään sijoittajille: ”Kaikki suunnitelmat, joissa keskitytään pelkästään tarjonnan rajoittamiseen ja joissa ei puututa hiilivetyjen kysyntään, nostavat energian hintoja niille, joilla on siihen vähiten varaa. Tämä johtaa ilmastonmuutoksen aiheuttaman polarisaation lisääntymiseen ja murentaa edistystä.”

ESG on edelleen suosittua Euroopassa

Huomionarvoista on myös hänen sparrauksensa New Yorkin vasemmistolaisen vinksahtaneen tilintarkastajan Brad Landerin kanssa. Landerin pitäisi valvoa eläkkeelle jääneiden poliisien, palomiesten ja opettajien eläkesijoituksia. Viime vuonna hän alkoi ponnekkaasti painostaa Finkiä luopumaan kaikista BlackRockin öljy-yhtiöiden osakkeista.

BlackRock hallinnoi rahaston varoja, joten Landerin uhkauksilla oli jonkin verran painoarvoa. Fink kuitenkin käski Landeria ystävällisesti luikertelemaan sinne mistä tulikin, kertovat lähteet. Kaikesta ESG-puheestaan huolimatta BlackRock on maailman suurin fossiilisiin polttoaineisiin sijoittava yhtiö. Divestointi tuhoaisi näiden yhtiöiden osakkeet ja eläketuotot, joita Landerin on tarkoitus suojella ja lisäksi se nostaisi inflaation vaaralliselle uudelle tasolle.

Viime aikoina BlackRock on alkanut käyttää ESG-seuloja valikoivammin aktiivisesti hallinnoiduissa osakerahastoissaan, ja sittenkin vain ”informatiivisesti”, kerrotaan yhtiöstä. Kerrotaan, että se ei ole määräävä tekijä ostettaessa osakkeita sen 4,5 biljoonan dollarin osakesalkkuun.

BlackRock hallinnoi lisäksi 4,1 biljoonaa dollaria niin sanottuja passiivisia rahastoja, jotka jäljittelevät erilaisia indeksejä ja joissa ei ole lainkaan ESG-komponentteja.

Jäljelle jäävään osaan – vain noin 600 miljardiin dollariin – vaikuttavat voimakkaasti ESG-menetelmät, koska nämä rahastot sijoittavat uusiutuviin energialähteisiin ja muihin ESG-vaatimusten mukaisiin yrityksiin.

Onko tässä jotain uutta? BlackRockin johtajat väittävät, että ei ole. BlackRock on aina hallinnoinut rahaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden perusteella.

Yritykseen läheisesti yhteydessä oleva rahoitusneuvoja sanoo, että näitä ESG-seuloja käytetään yhä vähemmän osakkeiden valinnassa ESG-rahastojen ulkopuolella.

”ESG on edelleen suosittu Euroopassa”, neuvonantaja kertoo. ”Yhdysvaltalaisille sijoittajille se on nykyään lähinnä BlackRockin silmänlumetta. Sitä ei enää oikeastaan käytetä päätöksenteossa.”

Kuulostaa hyvältä.

Charles Gasparino, New York Post

Lähde: New York Post

