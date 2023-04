Yhdysvallat: FBI kieltäytyy julkaisemasta LGBT-kouluampujan manifestia

”Transseksuaali” Audrey Hale tappoi kolme lasta ja kolme aikuista kouluammuskelussa Nashvillessä maaliskuussa. Hyökkäyksen jälkeen on liikkunut tietoa manifestista, mutta nyt näyttää siltä, että FBI on pitänyt asiakirjoja liian ”vaarallisina” julkistettaviksi.

Maaliskuussa Nashvillessä tapahtuneen kouluammuskelun jälkeen, jossa ”transsukupuoliseksi” identifioitunut Audrey Hale surmasi kolme lasta ja kolme aikuista kaupungin koulussa, on liikkunut tietoa manifestista. FBI ei kuitenkaan ole vielä julkaissut mitään Halen manifestia muistuttavaa, vaikka uhrien omaiset ja poliitikot painostavat yhä enemmän.

Nyt näyttää siltä, että FBI pitää manifestin salassa, koska sitä pidetään New York Postin mukaan ”tähtitieteellisen vaarallisena”.

Nashvillen kaupunginvaltuuston jäsenen Courtney Johnstonin mukaan FBI ei aio julkaista manifestia lähitulevaisuudessa.

– Minulle on kerrottu, että manifesti on suunnitelma täydellisestä tuhosta, ja se, mitä hän oli suunnitellut, oli yksityiskohtaisesti eritelty viimeistä yksityiskohtaa myöten”, Johnston sanoi New York Postille.

Johnston sanoo, että osia manifestista tullaan lopulta julkaisemaan, kun taas ”valtaosa” manifestin tekstistä edustaa liian suurta ”vaaraa yleisölle”. Lisäksi hän sanoo, että manifesti saa johtavat poliisipäälliköt menettämään yöunensa, joten hän itse ei ole edes utelias lukemaan sitä.

FBI yrittää salata jotain

Kaikki eivät kuitenkaan ole samaa mieltä selityksestä, jonka mukaan manifestin sisältö uhkaa motivoida muita trans-ihmisiä samanlaisiin tekoihin. Kriminologian professori Joseph Giacalone sanoi New York Postille, että yleisöllä on oikeus tietää, mitä manifestissa on, vaikka osa siitä olisikin salaista.

– Luulen, että FBI ja poliisi ovat todella huolissaan siitä, että manifestissa on jotain, joka on todella vahingollista trans-yhteisölle.

Giacalonen mukaan virasto epäröi, koska se pelkää ”väkivaltaista vastareaktiota suojeltua ihmisryhmää vastaan”.

