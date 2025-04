Yhdysvallat: Hitlerin Taisteluni-kirjaa voi lukea upseerikoulutuksessa – rasisminvastaiset kirjat poistetaan

Trumpin hallinnon kulttuurileikkaukset kohdistuvat jälleen uusiin kulttuurimarxistisiin kohteisiin.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon puuttuminen kulttuurin alaan on johtanut myös upseerikoulujen kirjastojen vasemmistolaisen poliittisen valikoiman supistamiseen.

The New York Timesin mukaan esimerkiksi Pete Hegsethin johtama puolustusministeriö pyysi merivoimien akatemiaa poistamaan kirjastostaan monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta käsittelevät kirjat.

Adolf Hitlerin Taisteluni-kirjan ja useiden valkoisten länsimaista kulttuuria koskevien teosten ei todettu sisältävän puolustusministeriön mainitsemia teemoja, ja ne ovat edelleen luettavissa ja lainattavissa.

Rasisminvastaiset ja feministiset kirjat olivat sen sijaan tulilinjalla.

Ensimmäisessä vaiheessa 900 kirjaa valittiin sanahakujen avulla, ja yön yli kestäneen selailun jälkeen 381 kirjaa poistettiin kierrosta lukittuun huoneeseen.

Asialla oli kiire, koska puolustusministeri Hegsethiä odotettiin vierailulle seuraavana päivänä, kertoo esimerkiksi uutistoimisto AP.

Poistettujen kirjojen joukossa on muun muassa Janet Jacobsin kirja holokaustin naisuhreista, Maya Angeloun rasisminvastainen ”klassikko” I Know Why the Caged Bird Sings ja rasistista Bell Curve -teosta kritisoiva kirja. Bell Curve on edelleen luettavissa.

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, amiraali James G. Stavridis on sanonut, että kurssikirjallisuuden osalta karsinta saattaa olla ymmärrettävää. Mutta satojentuhansien kirjojen seulominen ja niiden poistaminen, joissa on ”monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta”, ei ole hänen mielestään järkevää.

Amiraali itse on käyttänyt Angeloun rasisminvastaista kirjaa esimerkkinä teoksesta, johon ”hyvän upseerin tulisi olla perehtynyt”.

Pöyristelyn keskellä puolustusministeriö on lähettänyt uuden muistion upseereita kouluttaville henkilöille. Sen mukaan tähän mennessä poistettuja kirjoja pitäisi tarkastella tarkemmin, ja tarvittaessa osa niistä voitaisiin palauttaa kokoelmiin, raportoi The Guardian.

Kirjavalikoiman leikkaukset vaikuttavat myös sotilashenkilöstön lapsille tarkoitettuja kouluja lastentarhoista lukioihin.

Oikeuslaitos on yrittänyt hylätä joitakin Trumpin hallinnon päätöksiä. Myös kirjastovalikoiman viedään oikeuskäsittelyyn.

American Civil Liberties Union (Aclu), joka edustaa 12 upseerioppilasta, haastoi viime viikolla puolustusministeri Hegsethin oikeuteen kirjavalikoiman karsimisesta, kertoo The Guardian.

Kirjastolaitos on myös siviilipuolella Trumpin hallinnon leikkurissa.

Trumpin hallinnon rahoitusleikkaukset

Jo maaliskuussa Trumpin toimeenpanomääräyksellä pyrittiin lopettamaan Institute of Museum and Library Services (IMLS) rahoitus lain sallimissa rajoissa. Samalla Trump nimitti valitsemansa johtajan vauhdittamaan alasajoa.

Sittemmin laitoksen koko henkilökunta päätettiin lomauttaa 90 päiväksi ja heidän työsähköpostitilinsä poistettiin käytöstä.

Vielä viime vuonna IMLS tuki kirjastoja, museoita ja muita kulttuurilaitoksia yli 230 miljoonalla eurolla.

Muun muassa 21 osavaltion oikeusministerit ovat haastaneet nämä päätökset, ja myös American Library Association pyrkii kumoamaan kirjastojen rahoitusleikkaukset oikeusteitse, kertovat Publisher Weekly ja The New York Times.

Trump on aiemmin nimittänyt itsensä esimerkiksi Washingtonissa sijaitsevan Kennedy Center for the Performing Artsin johtoon.

Hän on myös määrännyt lakkautettavaksi kaikki liittovaltion virastojen DEI-osastot (monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus).

Helsingin sanomat kertoi tämän vaikuttaneen myös siihen, että Esa-Pekka Salosen San Franciscon sinfoniaorkesterin ja San Franciscon konservatorion välinen Emerging Black Composers -hanke keskeytettiin.

Lähde: HS, New York Times, AP, Guardian

Lue lisää aiheesta: