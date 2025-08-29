Yhdysvallat: Jo toisen koulumurhan tekijänä transvestiitti

Transvestiitiksi indentifioitunut mies on tunnistettu syylliseksi Minneapolisin koulun verilöylyyn, joka vaati kahden lapsen hengen ja haavoitti ainakin 17 muuta, joista neljä on vakavasti loukkaantunut. Lopuksi lastenmurhaaja ampui itsensä. Kouluammuskelu tapahtui kesken messun katolisessa koulussa, ja nyt pormestari vannoo toimenpiteitä – transfobiaa vastaan.

23-vuotias Robin Westman, syntyjään Robert, avasi tulen Annunciation Catholic Schoolin ikkunoista keskiviikkona – kesken katolisen messun, joka oli täynnä lapsia.

”Hän ampui penkissä istuvia lapsia ikkunoiden läpi. Ja osui sitten lapsiin ja muihin rakennuksen sisällä oleviin ihmisiin”, sanoi poliisikomentaja Brian O’Hara New York Postin mukaan.

Ennen hyökkäystä Westman julkaisi YouTubessa videoita, joissa hän osoitti kunnioitusta vuoden 2012 Sandy Hookin koulun verilöylylle.

”Haluan olla se pelottava hirviö, joka seisoo näiden voimattomien lasten yllä”, Westman kirjoitti käsinkirjoitetuissa viesteissään.

Westman, joka muutti nimensä Robertista Robiniksi viisi vuotta sitten, kirjoittaa muistiinpanoissaan, että hän on muuttunut eikä enää identifioidu naiseksi.

”Tiedän, etten ole nainen, mutta en todellakaan tunne itseäni mieheksi”, hän kirjoittaa.

Videoilla näkyy myös aseita ja patruunalippaita , joissa lukee ”tappakaa Donald Trump” ja ”lapsia varten”. Yhdessä klipissä hänen nähdään työntävän veitsen kirkkoa esittävään piirrokseen, minkä jälkeen hän mutisee haluavansa riistää itseltään hengen.

Aseisiin hän oli kirjoittanut muiden tunnettujen joukkomurhaajien nimiä (muun muassa Jokelan koulusurmaaja Pekka-Eric Auvinen) ja poliittisiin johtajiin kohdistuvia iskulauseita.

Kuvakaappaus X.

The Minneapolis Catholic School shooting suspect has been identified as Robin Westman, 22. He was openly Pro-Communist and Anti-Christianity. He was seen in videos laughing hellishly as he filmed his firearms and various items in his room. His YouTube channel has since been… pic.twitter.com/kUODIm02Gi — Truth (@TruthNewsRVA) August 27, 2025

Westman kuvailee myös yksityiskohtaisesti suunnitelmaansa hyökätä kouluun, jota hän itse kävi ja jossa hänen äitinsä työskenteli.

Poliisi vahvistaa löytäneensä videot ja työskentelee manifestin tulkitsemiseksi ja analysoimiseksi.

Ampumisen jälkeen Minneapolisin pormestari Jacob Frey vannoo taistelevansa ankarasti transfobiaa vastaan.

”Jokainen, joka käyttää tätä tilaisuutena syyttää transsukupuolisia ihmisiä, on menettänyt kaiken säädyllisyyden ja inhimillisyyden.”

Transvestiitti koulumurhaaja Robert ”Robin” Westman lukee videolla kuivausrummun koko käyttöohjeen läpi neljä vuotta sitten:

🇺🇸🏳️‍⚧️ El terrorista transgénero Robert “Robin” Westman leyendo el manual completo de una secadora hace cuatro años. pic.twitter.com/em4AJfvPaK https://t.co/3rHAYp0gJT — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) August 28, 2025

Lähde: New York Post

