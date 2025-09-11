Yhdysvallat käännekohdassa: Tappavaa poliittista väkivaltaa yliopistolla – Charlie Kirk ammuttiin kesken puheen

Yhdysvaltalaisella yliopistolla koettiin järkyttävä hetki, kun konservatiivijohtaja Charlie Kirk ammuttiin kesken puhetilaisuuden. Tapaus nostaa esiin suoran kysymyksen: onko poliittinen väkivalta uusi normaali?

Keskiviikkona 10. syyskuuta 2025 tunnettu konservatiivinen aktivisti ja TPUSA:n toiminnanjohtaja Charlie Kirk ammuttiin puhuessaan järjestön paikallistapahtumassa Utah Valley Universityn kampuksella. Tapahtuma oli osa hänen kiertuettaan nimeltä “The American Comeback Tour”.

Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa näkyy, kuinka Kirk istuu telttakatoksen alla pitämässä puhetta ja saa luodista osuman kaulaansa, samalla kun opiskelijat juoksevat pakoon kuullessaan ammuskelun.

TPUSA:n tiedottaja vahvisti Fox Newsille, että Kirk oli joutunut salamurhaajan luodin kohteeksi, mutta hänen terveydentilastaan ei ollut tarkempaa tietoa artikkelin julkaisuhetkellä.

Myöhemmin vahvistettiin, että Kirk menehtyi sairaalassa keskiviikkoiltapäivänä Utah Valley Universityn tapahtumassa saamiinsa vammoihin.

Poliisin tiedottaja vahvisti, että yliopistolla tapahtui ampumavälikohtaus. Lisäksi tiedottaja totesi, että ketään ei ole pidätetty ja että aiemmin pidätetty iäkäs mies on nyt vapautettu.

Utahin yleisen turvallisuuden ministeriön komissaari Beau Mason vahvisti, että he ottivat aiemmin kiinni henkilön, joka ei itse asiassa ollut ampuja. Utahin kuvernööri Spencer Cox totesi kuitenkin, että ”toinen henkilö on nyt pidätettynä”.

Kuvernööri Cox julisti: ”Haluan tehdä hyvin selväksi, että tämä on poliittinen salamurha.”

Charlie Kirkin muistoksi presidentti Donald Trump on määrännyt kaikki Yhdysvaltain liput laskettavaksi puolitankoon kaikkialla Yhdysvalloissa.

In honor of Charlie Kirk, President Trump is ordering all American flags throughout the U.S. to be lowered to Half Mast. pic.twitter.com/FOYHIZU2FD — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Lähde: European Conservative

