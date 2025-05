Yhdysvallat: Kirkko kieltäytyy auttamasta valkoisia pakolaisia

Pakolaiset saapuivat maanantaina osana presidentti Donald Trumpin lupausta auttaa valkoisia eteläafrikkalaisia, joita mustien hallinto hänen mukaansa järjestelmällisesti murhaa ja takavarikoi heidän omaisuuttaan.

Mutta episkopaalinen kirkko – joka on tunnettu osallistumisestaan woke-asioihin – kieltäytyy auttamasta eteläafrikkalaisia, kertoo Yahoo News.

Eikä vain sitä. Se myös keskeyttää yhteistyönsä liittovaltion hallituksen kanssa pakolaiskysymyksissä.

Kirkon johtaja, johtava piispa Sean Rowe, selitti perustelujaan lausunnossaan:

”Ottaen huomioon kirkkomme vankkumattoman sitoutumisen rotuun perustuvaan oikeudenmukaisuuteen ja sovintoon sekä historialliset siteemme Etelä-Afrikan anglikaaniseen kirkkoon, emme voi ottaa tätä askelta. Siksi olemme päättäneet ennen liittovaltion verovuoden päättymistä irtisanoa pakolaissopimuksemme Yhdysvaltain hallituksen kanssa.”

Presidentti Trump, joka ensimmäisenä virkapäivänään keskeytti käytännössä kaikkien muiden pakolaisryhmien vastaanottamisen, kommentoi tilannetta seuraavasti:

”Käynnissä on kansanmurha. Maanviljelijöitä murhataan. He sattuvat olemaan valkoisia.”

REPORTER: Why are you creating an expedited path into the country for Afrikaners but not others?

TRUMP: Because they're being killed. And we don't want to see people be killed … it's a genocide that's taking place. Farmers are being killed. They happen to be white. pic.twitter.com/8LV3VmZ296

— Aaron Rupar (@atrupar) May 12, 2025