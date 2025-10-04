Kotimaa Politiikka Talous

Yhdysvallat leikkasi rajusti kansainvälisestä rahoituksesta – Kirkon Ulkomaanapu aloittaa muutosneuvottelut

4.10.2025 07:29
Lisää kommentti
Nina Metsälä
13 Katselukertoja
Kirkon Ulkomaanapu (KUA) mainos. Kuvakaappaus Youtube.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) ilmoittaa aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstövähennyksiin järjestön Helsingin-toimistolla. Arvioitu vähennystarve on enintään 27 henkilötyövuotta.

Neuvottelujen taustalla on kansainvälisen rahoituksen äkillinen ja merkittävä supistuminen. Useat maat, jotka ovat perinteisesti tukeneet kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua, ovat muuttaneet poliittisia linjauksiaan ja leikanneet tukiaan.

Erityisesti Yhdysvaltojen keväällä 2025 toteuttama mittava leikkaus kansainvälisestä avusta on osunut suoraan KUA:n toimintaan. Yhdysvallat leikkasi 7 miljoonaa dollaria KUAn koulutushankkeista Keniassa ja Ugandassa.

Myös YK-järjestöjen rahoitus kansalaisjärjestöille on vähentynyt. Edelliset muutosneuvottelut Kirkon Ulkomaanavussa käytiin vain vuosi sitten.

Lähde: Yle

Lue lisää aiheesta:
Vuoden 2025 valtionavustukset myönnetty ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville ja yritysten kansainvälistämistä edistäville kansalaisjärjestöille ja yhteisöille
Yhdysvaltain oikeusministeriö iskee Sorosin säätiöön – vasemmistoterrorismin rahoittaminen tutkintaan
USAID-kriisin jälkeen Sorosin verkosto vaatii nyt rahaa EU:lta
EU rahoitti puolella miljoonalla eurolla painiareenojen rakentamista Gambiassa ”ilmastonmuutoksen takia”
Ulkoministeriö: Suomelta humanitaarista apua pitkittyneiden kriisien hoitoon
Miljardeja kansalaisjärjestöille: Tilintarkastustuomioistuin kritisoi EU:n myöntämää läpinäkymätöntä rahoitusta
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit