Yhdysvallat leikkasi rajusti kansainvälisestä rahoituksesta – Kirkon Ulkomaanapu aloittaa muutosneuvottelut

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) ilmoittaa aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstövähennyksiin järjestön Helsingin-toimistolla. Arvioitu vähennystarve on enintään 27 henkilötyövuotta.

Neuvottelujen taustalla on kansainvälisen rahoituksen äkillinen ja merkittävä supistuminen. Useat maat, jotka ovat perinteisesti tukeneet kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua, ovat muuttaneet poliittisia linjauksiaan ja leikanneet tukiaan.

Erityisesti Yhdysvaltojen keväällä 2025 toteuttama mittava leikkaus kansainvälisestä avusta on osunut suoraan KUA:n toimintaan. Yhdysvallat leikkasi 7 miljoonaa dollaria KUAn koulutushankkeista Keniassa ja Ugandassa.

Myös YK-järjestöjen rahoitus kansalaisjärjestöille on vähentynyt. Edelliset muutosneuvottelut Kirkon Ulkomaanavussa käytiin vain vuosi sitten.

Lähde: Yle

