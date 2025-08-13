Yhdysvallat määräsi hyökkäyksen EU:n ”sensuurilakia” DSA:ta vastaan

Yhdysvaltain ulkoministeriö on ohjeistanut Euroopassa toimivia diplomaattejaan lobbaamaan EU:n digitaalipalvelulakia DSA (Digital Services Act) vastaan. Tavoitteena on suojella Yhdysvaltojen liike-etuja ja sananvapautta. Kritiikki kasvaa Yhdysvaltojen mielestä ”liiallisiksi rajoituksiksi” kutsuttua lakia kohtaan, kun taas EU vaatii, että sensuurilakina kuvattu laki suojaa kansalaisia ”haitalliselta sisällöltä” verkossa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön sisäinen asiakirja, joka on päivätty 4. elokuuta ja jonka ulkoministeri Marco Rubio on allekirjoittanut, paljastaa, että Yhdysvaltain suurlähetystöjä Euroopassa on ohjeistettu vastustamaan aktiivisesti EU:n digitaalipalvelulakia (Digital Services Act, DSA).

Asiakirjassa kuvataan DSA:ta uhkaksi sananvapaudelle ja sääntelytaakaksi yhdysvaltalaisille teknologiajätille. Diplomaatteja kehotetaan lobbaamaan Euroopan hallituksia ja viranomaisia, jotta lakia muutettaisiin tai se kumottaisiin.

”Viesteissä olisi keskityttävä tukemaan isäntämaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa DSA:n tai vastaavan verkossa sananvapautta rajoittavan kansallisen lainsäädännön kumoamista ja/tai muuttamista”, ohjeissa todetaan.

”Kampanja sananvapauden puolesta”

Rubion ohje on osa Trumpin hallinnon laajempaa pyrkimystä puolustaa ”Amerikan sananvapauden perinnettä”. Varapresidentti JD Vance on aiemmin hyökännyt Euroopan johtajia vastaan ja syyttänyt heitä konservatiivisten äänten ”sensuroinnista”. Hän ei ole ainoa, joka on esittänyt tällaista kritiikkiä, mutta EU:n johtajat ovat päättäneet olla ottamatta sitä vastaan ja sen sijaan torjuneet sen jyrkästi.

Helmikuussa Vance herätti huomiota syyttämällä puheessaan EU-maita demokratian rajoittamisesta ja viittasi erityisesti Saksan kansallismielisen Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen kohteluun muun muassa Saksan turvallisuuspalvelujen toimesta. Vance tapasi tässä yhteydessä myös AfD:n johtajan Alice Weidelin.

Halutaan muuttaa määritelmiä ja rangaistusten tasoja

Diplomaateille annetussa ohjeessa on konkreettisia ehdotuksia siitä, miten DSA:ta tulisi muuttaa. Siinä kehotetaan muun muassa kyseenalaistamaan lain määritelmä ”laittomasta sisällöstä”, joka on Yhdysvaltojen mukaan liian laaja ja uhkaa rajoittaa poliittista ja uskonnollista sananvapautta tavalla, joka poikkeaa demokraattisista perusperiaatteista.

Rubio haluaa myös muutoksia:

”Toimijoiden, joiden tehtävänä on ilmoittaa laittomasta sisällöstä, mutta jotka usein osoittautuvat tehtävään sopimattomiksi vasemmistoaktivistiryhmiksi.”

”Käytäntösääntöjen noudattamatta jättämisestä määrättävät sakkorangaistukset. Käytäntösääntöjä kuvataan ”liian laajojen valvontamekanismien” toteuttamiseksi, jotka uhkaavat sananvapautta.”

Amerikkalaisiin kohdistuva sensuuri kartoitetaan

Diplomaattien tehtävänä on myös tunnistaa ja raportoida tapaukset, joissa DSA:n sensuuri vaikuttaa Yhdysvaltain kansalaisiin tai yrityksiin:

”Kaikki hallitusten pyrkimykset tukahduttaa suojattuja ilmaisumuotoja tai pakottaa yksityisiä yrityksiä tekemään samoin olisi tutkittava, ja etusijalle olisi asetettava erityisesti tapaukset, jotka vaikuttavat Yhdysvaltojen etuihin”, siinä sanotaan.

Tähän voi sisältyä oikeusjuttuja, tilien poistamista verkkoalustoilta, omaisuuden takavarikointia ja muita demokratian vastaisia seuraamuksia.

EU kieltäytyy tinkimästä

Euroopan komission tiedottaja Thomas Regnier on aiemmin tehnyt selväksi, että DSA:sta ja siihen liittyvästä digitaalimarkkinoita koskevasta laista (Digital Markets Act, DMA) ei neuvotella Yhdysvaltojen kanssa käytävissä kauppaneuvotteluissa.

”Lainsäädäntömme ei muutu. DMA ja DSA eivät ole pöydällä Yhdysvaltojen kanssa käytävissä neuvotteluissa”, hän sanoi aiemmin tänä vuonna.

EU:n teknologia-alan virkamiehet ovat myös kiistäneet, että DSA:n kohteena olisivat nimenomaan yhdysvaltalaiset yritykset, ja sen sijaan sanan- ja mielipiteenvapauden rajoitusten tarkoituksena on tehdä digitaalisista markkinoista turvallisemmat, oikeudenmukaisemmat ja avoimemmat.

Yhdysvaltalaiset teknologiajätit tukevat kritiikkiä

Useat yhdysvaltalaiset teknologiayritykset, kuten Meta ja X:n omistaja Elon Musk, ovat julkisesti tukeneet hallinnon kritiikkiä DSA:ta kohtaan. FCC:n puheenjohtaja on aiemmin todennut, että DSA ei ole sopusoinnussa sananvapautta koskevan yhdysvaltalaisen perinteen kanssa.

Toukokuussa Rubio ehdotti myös viisumikieltojen käyttöönottoa sellaisille ulkomaisille virkamiehille, jotka osallistuvat Yhdysvaltain kansalaisten sensurointiin – myös sosiaalisessa mediassa.

Rubion aloite ja Brysselin vankkumaton kanta, jonka mukaan DSA on välttämätön käyttäjien suojelemiseksi vihapuheelta, disinformaatiolta ja laittomalta sisällöltä, voivat lisätä jännitteitä transatlanttisissa suhteissa.

Lähde: Samnytt

