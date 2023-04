Yhdysvallat: Maybellinen yhteistyösopimus ”transsukupuolisen” Dylan Mulvaneyn kanssa johtaa boikotointiin

Monet sosiaalisen median käyttäjät vaativat boikotoimaan meikkifirma Maybellinea sen viime kuussa Dylan Mulvaneyn kanssa tekemän yhteistyön vuoksi.

Transsukupuolinen Dylan Mulvaney, joka on myös Bud Light -boikotin keskipisteessä, julkaisi 13. maaliskuuta videon, jossa hän meikkasi itsensä ja totesi ”getting glam” hashtagilla ”#Maybellinepartner”.

Maybe he’s born with it, maybe it’s Maybelline 💄 The new face of Maybelline, ladies! pic.twitter.com/rx0EdvOlP3 — Oli London (@OliLondonTV) April 24, 2023

Video keskittyi hänen 365. päiväänsä ”tyttönä olemisesta”.

Maybelline julkaisi videoklipin uudelleen Instagram-tilillään 15. maaliskuuta ja kirjoitti: ”Maybelline Glam koko päivän, joka päivä!”

”Niin ylpeä siitä, että saimme olla osa @dylanmulvaneyn uskomatonta matkaa, kun hän juhli 365 päivää tyttönä olemisestaan maanantaina. Kiitos, että annoit meidän olla osa erityistä päivääsi. Rakastamme sinua!”, postaus lisäsi.

Video on saanut viime päivinä runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa, ja monet ovat ilmoittaneet boikotoivansa Maybellinea. Hashtag #boycottmaybelline oli tiistaina jonkin aikaa trendi, Daily Wire totesi.

”Ehkä hän on syntynyt sellaiseksi, ehkä se on Maybelline”, tviittasi Oli London. ”Maybellinen uudet kasvot, hyvät naiset!”

Psykologi Jordan B. Peterson twiittasi: ”Ilmeisesti on aika toivottaa @Maybelline tervetulleeksi boikottikerhoon yhdessä @Disney @Nike @Budweiser kanssa.”

Konservatiivinen asianajaja Jenna Ellis otti kantaa sekä Bud Lightiin että Maybellineen.

Bud Light: We are literally the worst at knowing our consumer base Maybelline: Hold our beer https://t.co/UGXgxsqIa7 — Jenna Ellis 🐊🇺🇸 (@JennaEllisEsq) April 24, 2023

Eräs nainen twiittasi, että hän aikoo hylätä Maybelline-tuotteensa käytettyään merkkiä 40 vuotta. Hän liitti mukaan hashtagin ”#boycottmaybelline”.

”Okei @Maybelline näyttää siltä, että te haluatte tulla huomatuksi. Oikeat naiset, tiedätte mitä tehdä! #BoycottMaybelline #GoWokeGoBroke”, kirjoitti toinen käyttäjä.

Amazing how one individual, Dylan Mulvaney, working in tandem with woke corporate leaders, broke those corporations…literally. Okay @Maybelline looks like you want to be recognized. Real ladies, you know what to do! #BoycottMaybelline #GoWokeGoBroke https://t.co/ERCt8bIdzF — Carolyn (@SpinningMyWebb) April 24, 2023

Boikottikehotukset ovat peräisin siitä, että Bud Lightin myynti on laskenut 17 prosenttia Mulvaneyn kanssa tehdyn mainonnan jälkeen, kuten Breitbart News kertoi:

”Anheuser-Busch, belgialainen panimo, myy viisi pulloa olutta jokaista kuutta pulloa kohden, jotka se myi ennen kuin se mainosti itseään ”transsukupuoliseksi” julistautuneen miehen kanssa, joka esittää itseään huimapäisenä nuorena tyttönä.”

Dylan Mulvaney had the Exact Same act as a Man before his ‘transition’ Man ⬇️ ‘Girl’ ⬇️ pic.twitter.com/rFJyj9RMv5 — Oli London (@OliLondonTV) April 24, 2023

NielsenIQ:n ja Bump Williams Consultingin viimeisimmät myyntitiedot osoittavat, että Bud Lightin myynti laski dollareissa mitattuna 17 prosenttia, kun taas volyymi laski huimat 21 prosenttia 15. huhtikuuta päättyneellä viikolla”, New York Post kertoi 24. huhtikuuta.

Lisäksi kaksi Bud Lightin johtajaa on tiettävästi jäänyt virkavapaalle boikotin vuoksi.

Lähde: Breitbart