Yhdysvallat: Michiganin kirkkoammuskelussa kuolonuhreja – kirkko syttyi tuleen ja poliisi ampui hyökkääjän

Jumalanpalvelus päättyi paniikkiin, kun 40-vuotias mies kaahasi autolla kirkkoon ja aloitti ammuskelun. Kirkkorakennus syttyi tuleen. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut.
Sunnuntai-iltapäivän tiedotustilaisuudessa Grand Blancin poliisi kertoi, että 40-vuotias mies ajoi autollaan suoraan Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen-kirkon (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) etuovesta sisään kesken jumalanpalveluksen.
Kirkossa oli satoja ihmisiä, kun hyökkääjä nousi ajoneuvosta ja alkoi ampumaan.
Tulituksessa loukkaantui kymmenen henkilöä, joista yksi menehtyi myöhemmin.
UPDATE: Mormon Church in Michigan on fire after shooting with multiple victims pic.twitter.com/lr64TLFjl9
— BNO News (@BNONews) September 28, 2025
Poliisin mukaan kirkon rakennus syttyi tuleen, ja pelätään, että osa ihmisistä jäi liekkien saartamiksi eikä päässyt ulos ajoissa. Palo on sittemmin saatu hallintaan, mutta viranomaiset tutkivat edelleen, löytyykö rakennuksesta lisää uhreja.
Vielä ole tietoa siitä, miten tulipalo sai alkunsa.
FBI osallistuu tutkintaan, ja viranomaiset pyrkivät selvittämään, oliko ampujalla jokin yhteys kyseiseen mormoniseurakuntaan.
Lähde: Breitbart