Yhdysvallat: Näyttelijä Mark Wahlberg haluaa perustaa ”Hollywood 2.0:n” Nevadaan – pois woke-Kalifornian mädännäisyydestä

Näyttelijä ja tuottaja Mark Wahlberg pyrkii luomaan uuden Hollywoodin Las Vegasiin muutama kuukausi sen jälkeen, kun hän jätti Los Angelesin kotinsa antaakseen lapsilleen paremman elämän.

Mark Wahlberg lobbasi viime keskiviikkona Nevadan osavaltion lainsäätäjiä hyväksymään lakiehdotuksen, joka nostaisi elokuvatuotannon verohyvityksiä 10 miljoonasta dollarista vuodessa 190 miljoonaan dollariin vuodessa seuraavien 20 vuoden aikana.

”Haluaisin nähdä meidän rakentavan studioita, luovan työpaikkoja ja monipuolistavan taloutta. Olen siirtänyt viimeisen elokuvani tänne. Kuvaan täällä kesällä toisen elokuvan”, Wahlberg sanoi CNBC:lle.

51-vuotias näyttelijä myi 12 makuuhuoneen ja 20 kylpyhuoneen Beverly Hillsin kartanonsa 87,5 miljoonalla dollarilla viime vuonna ja jätti hyvästit Golden Statelle toivoen voivansa antaa lapsilleen paremman elämän verovapaassa Nevadassa.

Wahlbergin ponnistus on viimeisin niiden kuuluisuuksien ja osavaltioiden joukossa etsimässä uutta elokuvapääkaupunkia sen jälkeen, kun Kalifornian liberaali politiikka on johtanut korkeisiin veroihin, lisääntyneeseen wokeismiin, rikollisuuteen ja laajalle levinneeseen kodittomuuteen.

Wahlberg on kristitty ja yksi monista julkkiksista, jotka lähtivät Kaliforniasta osavaltion lukemattomien ongelmien vuoksi, joita ei ole juurikaan korjattu.

Aiemmin tänä vuonna Today- YouTube-kanavalla julkaistussa haastattelussa hän sanoi: ”Uskoni on kaikki kaikessa, se on todella antanut minulle niin paljon mahdollisuuksia. … Jumala ei tullut tänne pelastamaan pyhimyksiä, hän tuli pelastamaan syntisiä.”

Myös muut julkkikset ovat paenneet demokraattisesta woke-osavaltiosta, kuten Elon Musk, Joe Rogan, Ozzy ja Sharon Osbourne sekä Matt Damon.

”Mielestäni täällä on niin paljon enemmän mahdollisuuksia. Täällä on niin paljon kasvua ja potentiaalia. Se on loistava tilaisuus kaikille menestyä”, hän sanoi.

Sin Citystä on tulossa Hollywood 2.0

Wahlberg on tehnyt ainakin kaksi ostosta Silver Statessa, 15,6 miljoonan dollarin arvoisen 2,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen ylellisellä alueella, johon hän aikoo rakentaa. Lisäksi hän aikoo ostaa 14,5 miljoonan dollarin arvoisen bungalowin, jossa hän asuu rakentamisen alkaessa, kertoo Elite Agent.

Hän kertoi Fox Businessille toivovansa, että Sin Citystä tulee Hollywood 2.0.

”Haluamme luoda 10 000 työpaikkaa pelkästään studiolle”, hän sanoi.

Keskipalkka olisi 100 000 dollaria nykyistä suurempi. Haluamme kouluttaa ihmisiä sekä kameran eteen että taakse, luoda työpaikkoja ja ennen kaikkea työpaikkoja paikallisille.

Nevadan lainsäätäjien on määrä äänestää SB 496 -lakiesityksestä, jota esittänyt demokraattinen senaattori Roberta Lange kutsuu nimellä ”elokuvalaki”.

Siinä ehdotetaan jopa 190 miljoonan dollarin verohelpotuksia vuosittain tuotantostudioille, jotta ne voisivat toimia Etelä-Nevadassa vuoteen 2043 asti.

Ensimmäinen studio sijaitsee lounaisessa laaksossa Durango Driven ja Sunset Roadin varrella, lähellä kehätietä 215. Se on nimeltään Zone One, ja se toimisi myös UNLV:n elokuvaopiskelijoiden koulutuspaikkana 8 miljoonan dollarin koulutuslaitoksen kautta.

Viime keskiviikkona paljastettiin suunnitelmat toisesta paikasta, Summerlin Southista Flamingo Roadin ja Town Center Driven risteyksessä, joka olisi 60 hehtaarin suuruinen ja jota käytettäisiin ”sekakäyttöiseen, elinvoimaiseen” vähittäiskauppa-alueeseen ja mahdollisesti hotelliin.

”Studio sisältää molemmat kolmikerroksiset rakennukset, joissa rakennetaan lavasteet ja ääninäyttämöt. Siihen kuuluu myös äänistudio, johon kuuluvat ”green roomit” (lämpiöt), joissa kuvattiin esimerkiksi Star Warsia ja Mandaloriania”, Howard Hughes Corporationin toimitusjohtaja David O’Reilly kertoi.

Julkkisten pako woke-Kaliforniasta

Vaikka Bostonista kotoisin oleva Wahlberg asui Beverly Hillsin kartanossaan yli vuosikymmenen, hän kuvaili surullisena Kaliforniassa vietettyä aikaa melkein kuin se olisi ollut menetetty mahdollisuus.

”Haluan työskennellä kotoa käsin. Muutin Kaliforniaan monta vuotta sitten harrastamaan näyttelemistä, ja olen tehnyt siellä ollessani vain pari elokuvaa”, hän selitti.

Wahlberg saattaa viitata vain elokuviin, jotka on kuvattu hänen kotinsa lähellä tai Kaliforniassa, sillä hän on näytellyt noin 30 elokuvassa sen jälkeen, kun hän osti Beverly Hillsin tontin vuonna 2009.

”Halusin antaa lapsilleni paremman elämän. Näin voin seurata ja toteuttaa heidän unelmiaan, olipa kyseessä sitten tyttäreni ratsastajana, poikani koripalloilijana tai nuorempi poikani golfarina, niin tämä oli meille paljon järkevämpi ratkaisu.”

Wahlbergin perheeseen kuuluvat hänen vaimonsa Rhea Durham (44), ja lapset Ella (19), Michael (16), Brendan (14), ja Grace (12).

Wahlberg kehui republikaanien kuvernööri Joe Lombardoa hänen ponnisteluistaan Nevadan talouspohjan vahvistamiseksi.

”Täällä on paljon kasvumahdollisuuksia. Hallitus, erityisesti uusi kuvernöörimme, etsii aktiivisesti mahdollisuuksia luoda työpaikkoja myös uhkapelitoiminnan ulkopuolella”, hän sanoi.

Monet julkisuuden henkilöt, kuten Celine Dion, Criss Angel, The Osmonds, Imagine Dragons ja David Copperfield, ovat tehneet Nevadasta kotinsa ja ovat lähteneet esiintymään hyvin tuottoisiin Vegasin keikkapaikkoihin.

Vegas on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti, sillä sekä NFL että NHL ovat laajentaneet tai siirtäneet joukkueitaan uusille areenoille ja stadioneille kaupungissa, ja myös MLS ja NBA (mahdollisesti LeBron Jamesin tukemana) aikovat sijoittautua Sin Cityyn.

Wahlberg ei ujostellut myöntää, että hänen muuttonsa Kaliforniasta johtui veroista, mutta korosti sitä, miten ne vaikuttavat hänen liiketoimintaansa.

Hän lisäsi, että hän toivoi saavansa elokuvastudion käyntiin sekä ”kenkätehtaan ja toisen tehtaan hänen vaatemallistolleen Municipalille”.

”Tulimme tänne vain antamaan itsellemme uuden suunnan, uuden alun lapsillemme. Täällä on paljon mahdollisuuksia, joten olen todella innoissani tulevaisuudesta”, hän sanoi.

Tuottajana Wahlberg on ollut vastuussa HBO:n menestyssarjasta ”Entourage” sekä ”Daddy’s Home 2:sta”, ”Father Stu” -elokuvasta ja dokumenttielokuvasta ”McMillions”, unohtamatta surullisen kuuluisaa ”Wahlburgers”-tosi-tv-sarjaa.

Aiemmin hän selitti halunsa työskennellä lähellä asuinpaikkaansa johtuvan siitä, että hän on koti-ihminen ja koti-isä aina kun mahdollista.

”Vietän kotona jokaisen vapaan hetken, joka minulla on”, hän sanoi.

Myös Texas kiinnostunut perustamaan Hollywood 2.0

Elokuussa Wahlberg osti Las Vegasista 14,5 miljoonalla dollarilla 7 327 neliömetrin suuruisen kaksikerroksisen rivitaloasunnon, kertoo Las Vegas Review-Journal.

Rivitalo on osa The Summit Clubia, jossa on golfkenttä ja paljon muita luksusasuntoja. Ostos oli hänen toinen viimeaikainen ostoksensa Las Vegasin varakkaassa yhteisössä, sillä aiemmin hän osti 2,5 hehtaaria 15,6 miljoonalla dollarilla heinäkuussa 2022.

Puhuessaan Beond TV:n ”Lights, Camera, Vegas” -ohjelmassa elokuussa hän kuvaili Vegasia jo ”kotikaupungikseen”.

”Haluamme luoda paljon työpaikkoja ja paljon jännitystä. Hollywood 2.0”, hän sanoi.

Boogie Nights -tähti avasi aiemmin ruokaketjunsa Wahlburgersin toimipisteen Vegasissa vuonna 2017.

Nevada ja Wahlberg eivät ole ainoita, jotka yrittävät houkutella Hollywoodia pois Kaliforniasta.

Viime kuussa näyttelijä Dennis Quaid ja muita julkkiksia osallistui kampanjaan, jonka tavoitteena oli, että Texasista tulisi uusi elokuvapääkaupunki. Myös Mathew McConaughey ja Woody Harrelson esiintyivät mainoksessa, jossa puolustettiin projektien tuloa Lone Star -osavaltioon.

”Texas teki todella hyvää työtä viedessään suuren osan teknologiateollisuudesta Piilaaksosta. Kun menee Austiniin, sen näkee todella selvästi. Sama voidaan tehdä myös elokuvien ja televisio-ohjelmien kanssa. Se on loistava paikka kuvata”, Quaid sanoi.

Lähde: Daily Mail