Yhdysvallat: Ohion osavaltiossa hyväksyttiin trans-vastainen laki

Republikaanien hallitsema Ohion osavaltio Yhdysvalloissa päättää, että ”trans”-nimikkeellä esiintyvät alaikäiset eivät saa enää saada hormonihoitoja ja kirurgisia toimenpiteitä. Mutta ei siinä vielä kaikki.

Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa on säädetty laki, jonka mukaan on nyt laitonta määrätä hormoneja tai leikkauksia alaikäisille, jotka pitävät itseään ”transsukupuolisina”. Lääkärit, jotka eivät noudata lakia, menettävät tulevaisuudessa toimilupansa ja joutuvat jatkossa oikeustoimiin. Laki esiteltiin viime vuoden joulukuussa. Vastustajien ja kannattajien välisen pitkän kiistan jälkeen laki on nyt viimeistelty, ja se tulee voimaan huhtikuun lopussa.

Uusi asetus kieltää myös itseään naisina pitäviä miehiä osallistumasta naisten koulu- ja yliopistourheilutapahtumiin. Viimeisimpien lukujen mukaan republikaanien hallitsemassa osavaltiossa on yhteensä noin 8 500 13-17-vuotiasta lasta ja nuorta, jotka kuvaavat itseään ”transsukupuolisiksi”.

Alaikäisten jo aloitettua lääketieteellistä hoitoa pitäisi kuitenkin antaa jatkaa. Yhdysvaltojen 50 osavaltiosta Ohio on 22. osavaltio, joka kieltää alaikäisiltä pääsyn hormonihoitoihin ja trans-operaatioihin, ja 24. osavaltio, joka ei salli itseään ”transnaiseksi” kutsuvien naisten osallistumista naisten urheilulajeihin.

Lähde: Junge Freiheit