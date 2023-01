Yhdysvallat: Republikaanipuolueen edustaja kertoi lakialoitteesta, jolla Antifa julistetaan kansalliseksi terroristiliikkeeksi

Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen Marjorie Taylor Greene (R-GA) kertoi Fox Newsin juontaja Tucker Carlsonille maanantaina, että hän aikoo esittää lakialoitteen, jolla Antifa leimataan kansalliseksi terroristiliikkeeksi Atlantassa viikonloppuna tapahtuneen mellakan jälkeen.

Lauantain mellakka oli vastaus siihen, että Georgian poliisi tappoi poliisin vastaisen mielenosoittajan. Kyseinen mielenosoittaja ampui läheistä metsää raivaamassa ollutta osavaltion poliisia. Metsää ollaan valtaamassa uuden poliisin koulutuskeskuksen rakentamisen estämiseksi. Liikeyrityksiin hyökättiin ja poliisiauto sytytettiin tuleen. Kuusi ihmistä pidätettiin, ja kaikkia syytetään kansallisesta terrorismista.

”Amerikka on kyllästynyt Antifaan. Katsokaa, mitä he ovat tehneet vuosien aikana. Pelkästään vuodesta 2020 lähtien he ovat vastuussa lähes kahden miljardin dollarin vahingoista ja monien ihmisten kuolemasta. Mutta sota on kohdistettu poliisia vastaan”, Greene totesi.

”Syy tähän on se, että Antifa on demokraattipuolueen maajoukot. Ne eivät ole pelkästään maajoukkoja, vaan he synnyttävät ja kasvattavat niitä. Sitten he maksavat takuusummat, kun ne pidätetään. Antifan jäseniä ei koskaan aseteta syytteeseen”, hän muistutti.

”Siksi aion esittää lakialoitteen, jolla Antifa julistetaan kansalliseksi terroristiliikkeeksi, koska heidät on hajotettava. Meidän on tutkittava tarkkaan, keitä he ovat, kuka heitä rahoittaa. Sen jälkeen meidän on varmistettava, että aina kun he tulevat esiin ja ryhtyvät väkivaltaisuuksiin, hyökkäävät poliiseja, liikeyrityksiä ja kaupunkeja vastaan, kuten minun kaupunkiani… meidän on varmistettava, että heidät pidätetään ja heitä syytetään kansallisesta terrorismista”, Greene jatkoi.

Tuore edustaja Wesley Hunt (R-TX) sanoi tukevansa Greenen lakiehdotusta.

Putting you on. 🔥 Time to take down Antifa terrorists. https://t.co/xfYZMXsgNJ — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) January 24, 2023

Yhdysvaltain lainsäädäntö ja kansallisen terrorismin kieltäminen

Vuonna 2019 kaksi republikaanisenaattoria esitti ei-sitovan päätöslauselman, jossa antifasistit – jotka tunnetaan nimellä Antifa – leimataan ”kansallisiksi terroristeiksi”, ja kaksinkertaistivat näin voimansa radikaaleja aktivisteja vastaan, jotka ovat herättäneet kritiikkiä konservatiivien ja presidentti Donald Trumpin taholta.

”Antifat ovat terroristeja, väkivaltaisia naamioituneita öykkäreitä, jotka ’taistelevat fasismia vastaan’ todellisella fasismilla, jota liberaalien etuoikeudet suojelevat”, senaattori Bill Cassidy (R-La) sanoi lausunnossaan. ”Kiusaajat saavat tahtonsa läpi, kunnes joku sanoo ei. Valituilla virkamiehillä on oltava rohkeutta, ei pelkuruutta, terrorin estämiseksi.”

Konservatiivit ovat sanoneet, että Antifa-aktivistit ovat vaarallinen voima. Edustaja Brian Fitzpatrick (R-Pa.) lähetti oikeusministeri William P. Barrille kirjeen, jossa hän pyysi häntä nimeämään Antifa-aktivistit kansallisiksi terroristeiksi ja tuomitsemaan konservatiiviseen toimittajaan Andy Ngoon kohdistuneen verisen Antifa-hyökkäyksen Portlandissa, Oren osavaltiossa.

Yhdysvaltain konservatiivinen media on jo nimennyt Antifa-aktivistit terroristeiksi.

Antifan mielenosoitukset ovat hyvin usein johtaneet väkivaltaan, kuten Charlottesvillen mellakoissa ja yhteenotoissa valkoisten nationalistien kanssa vuonna 2017.

Jotkut ovat myös puolustelleet Antifa-aktivisteja ja väittäneet, että ”he suojelevat ihmisiä Proud Boysin kaltaisilta mahdollisesti väkivaltaisilta äärioikeistolaisryhmiltä”, Voxin mukaan.

Vaikka Antifaa kutsutaan usein monoliitiksi, on äärivasemmisto väittänyt, että ”se ei ole yksi organisaatio, vaan löyhästi linkitetty kokoelma ryhmiä, verkostoja ja yksittäisiä ihmisiä, jotka tukevat aggressiivista vastustusta äärioikeiston aktivisteja vastaan.”

Patriot Act -lain mukaan ”ryhmä syyllistyy kansalliseen terrorismiin syyllistymällä ihmiselämälle vaarallisiin rikoksiin, joiden tarkoituksena näyttää olevan yleisön pelottelu, hallituksen politiikkaan vaikuttaminen pakottamalla tai hallituksen toimintaan vaikuttaminen joukkotuholla, salamurhalla tai kidnappauksella.”

Kansallista terrorismia ei määritellä erityisesti liittovaltion piiriin kuuluvaksi rikokseksi, mutta kansallisista terroriteoista syytetään yksittäisten lakien nojalla. FBI luokittelee kansallisen terrorismin neljään luokkaan: rotuun perustuvaan, hallituksen vastaiseen, ympäristöön tai aborttiin liittyvään terrorismiin.

”Ryhmän nimeäminen kansalliseksi terroristijärjestöksi laajentaa lainvalvontaviranomaisten mahdollisuuksia tutkia sitä. Merkintä tarkoittaa myös sitä, että poliisi voi tutkia paitsi tiettyä epäiltyä, myös tutkia ryhmiä, joihin henkilö liittyy”, kertoi NPR:lle Neal Katyal, Georgetownin yliopiston oikeustieteen professori ja entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja.

”Samankaltaiset huolenaiheet saattavat olla syynä siihen, että liittovaltion hallitus ei julkaise virallista luetteloa kansallisista terroristiryhmistä”, kirjoitti järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin asiantuntija Jerome Bjelopera kongressin tutkimuslaitoksen raportissa vuonna 2019. Bjelopera kirjoitti, että hallitus sisällyttää kansalliset ja kansainväliset terroristit terroristien tarkkailulistalleen.

ADL puolustaa Antifan ”rauhanomaista aktivismia”

”Antifan keskitetyn hallintojärjestelmän puuttuminen luo riskin, että leimaa sovelletaan virheellisesti kaikkiin valkoisen ylivallan vastustajiin”, sanoo ”antisemitismiä vastustava” juutalaisten etujärjestö Anti-Defamation League -järjestö. ADL:n mukaan tällainen virheellinen leimaaminen voi johtaa siihen, että poliisi rikkoo ”rauhanomaisten aktivistien” kansalaisoikeuksia.

ADL:n mukaan Antifa-aktivistien väkivaltainen taktiikka on väärin, mutta ”Antifa ja valkoisen ylivallan kannattajat eivät ole samanarvoisia”. ”Äärioikeistolaiset ääriainekset” ovat ADL:n mukaan ”tappaneet satoja ihmisiä” viimeisen vuosikymmenen aikana, kun taas Antifaan liittyviä murhia ”ei ole tiedossa”.

”Antifa torjuu rasismin, mutta käyttää tuomittavaa taktiikkaa”, ADL kirjoitti. ”Valkoisen ylivallan kannattajat käyttävät vielä äärimmäisempää väkivaltaa levittääkseen vihaideologiansa, pelotellakseen etnisiä vähemmistöjä ja heikentääkseen demokraattisia normeja.”

Lisätietoja

Kuka on Marjorie Taylor Greene?

Marjorie Taylor Greene (s. 27. toukokuuta 1974 Milledgeville, Georgia, Yhdysvallat) on yhdysvaltalainen poliitikko, joka on edustanut Georgian osavaltion neljättätoista vaalipiiriä Yhdysvaltain edustajainhuoneessa tammikuusta 2021.

Greene on valtamediassa tehty tunnetuksi ”äärioikeistolaisten salaliittoteorioiden” tukijana. Hän on väittänyt Yhdysvaltain kongressitalon valtauksen, Floridan koulusurman ja syyskuun 11. päivän terrori-iskujen kaltaisia tapahtumia lavastetuiksi tai osittain lavastetuiksi, kiistänyt Donald Trumpin vaalitappion vuoden 2020 presidentinvaaleissa, verrannut demokraattipuoluetta natseihin ja republikaanipuoluetta juutalaisiin ja vaati Joe Bidenin viraltapanoa päivä tämän virkaanastumisen jälkeen.

Demokraattien hallitsema edustajainhuone erotti Greenen valiokuntapaikoistaan opetus- ja budjettivaliokunnissa 4. helmikuuta 2021. Myös 11 republikaania äänesti erottamisen puolesta. Republikaanipuolue oli aiemmin päättänyt olla rankaisematta Greeneä tämän puheista.

Alkuvuodesta 2022 Twitter esti Greenen henkilökohtaisen tilin pysyvästi palvelusta, koska hän rikkoi alustan silloisia käyttöehtoja levittämällä koronaviruksesta ”väärää tietoa”. (Wikipedia)

Lähde: Townhall, Washington Post