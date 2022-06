Yhdysvallat: ”Rock the Woke” -kampanja aikoo kyseenalaistaa ja boikotoida yrityksiä, jotka lähtevät mukaan Woke-kulttuuriin

Job Creators Network (JCN), yksi Amerikan suurimmista pk-yritysten etujärjestöistä, on käynnistämässä kampanjaa nimeltä ”Rock the Woke”. Järjestön mukaan kampanja tuo esiin räikeitä esimerkkejä siitä, miten “wokeness” (“herääminen”) valtaa vapaan markkinatalouden pääomaa.

Aloite painostaa yrityksiä ”keskittymään tarjoamaan tuotteita ja palveluja, joita kuluttajat haluavat, eikä toimimaan kulttuurisotureina”, JCN sanoo lausunnossaan. “Rock the Woke” -aloitteeseen sisältyy kansallinen radiomainoskampanja, korkean profiilin mainostauluja, digitaalisia mainoksia, videoita sosiaalisessa mediassa ja mahdollisia oikeustoimia.

JCN suuntaa katseensa ensin Disneyyn.

”Rock the Woke” -mainokset kannustavat kuluttajia sitoutumaan ”No Mouse in My House” (“Ei Mikki Hiirtä Minun Talooni”) -lupaukseen ja boikotoimaan Disneyn massiivista viihdeimperiumia, kunnes se tajuaa, että sen on keskityttävä viihdyttämään perheitä eikä toimimaan äärivasemmiston käsikassarana”, lausunnossa sanottiin.

Disney on todellakin näyttänyt enemmän poliittiselta toimintakomitealta kuin voittoa tavoittelevalta suuryritykseltä. Aiemmin tänä vuonna Disney julisti sodan Floridan vanhempien oikeuksia opetuksessa koskevaa lakia vastaan, joka kieltää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-ideologian – mukaan lukien transsukupuolisuuden – opettamisen lapsille päiväkodista kolmanteen luokkaan.

Disneyn toimitusjohtaja Bob Chapek on vannonut taistelevansa lain kumoamiseksi, vaikka Floridan äänestäjät tukevat sitä puoluerajat ylittävällä tavalla.

”Disneyn kaltaisten yhtiöiden on aika ymmärtää, että jos ne menevät mukaan ”wokeiluun”, ne menevät konkurssiin”. Kannustamme kaikkia kuluttajia boikotoimaan Disneytä ja sen omistamia yrityksiä lähettääkseen viestin, että niiden tulisi pysyä erossa kulttuurisodista ja keskittyä viihteeseen”, Rock the Woke -verkkosivustolla lukee.

Disney meni mukaan ”wokeiluun” ja sen osakkeet romahtivat.

Vastatoimena Florida riisti hiljattain Disneylta itsehallinto-oikeudet Orlandossa, mikä saattaa altistaa yhtiön uusille veroille ja hallituksen määräyksille.

”On liian yleistä, että yritykset tekevät vääriä päätöksiä ja yrittävät vedota liberaalien poliitikkojen ja aktivistiryhmien viimeisimpään painostukseen. Näillä päätöksillä ei ole mitään tekemistä yritysten tai niiden kannattavuuden kanssa. Ne ovat poliittisten valheiden ja manipuloinnin tulosta”, sanoi Alfredo Ortiz, JCN:n toimitusjohtaja.

”Meidän on painostettava heitä aktiivisesti, ja se tarkoittaa, että amerikkalaiset on saatava mukaan. ”Rock the Woke” on juuri sitä, kulttuuripyrkimys häpäistä yrityksiä, jotka ovat menneet mukaan ”wokeiluun””, Ortiz jatkoi. ”Tavoitteenamme on korjata näiden yritysten toimintatapa radiomainosten, sosiaalisen median toimien, mainostaulujen ja jopa mahdollisten oikeustoimien avulla.”

”Rock the Woke” tarjoaa synergiaa JCN:n muiden aloitteiden kanssa, mukaan lukien aloitteet, jotka toimivat näiden yritysten johtokuntien sisällä. ”Rock the Woke” antaa amerikkalaisille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin ja estää vasemmistoa tekemästä johtokunnista ”wokeja” (heränneitä) – samalla tavalla kuin he yrittävät tehdä myös koulujen luokkahuoneista ”wokeja”.”

Lisätietoja on osoitteessa RockTheWoke.com.

Lähde: Breitbart