Yhdysvallat: Ryhmä haastaa Washingtonin kuvernöörin oikeuteen lakiehdotuksesta, joka sallii sukupuolenvaihdosleikkaukset alaikäisille ilman vanhempien suostumusta

New Jerseyn Middletownin koululautakunnan puheenjohtaja Frank Capone varoittaa videolla, että vanhempien oikeudet ovat ”hyökkäyksen kohteena” ennen oikeuden päätöstä ”The Story with Martha MacCallum” -ohjelmassa.

Watch the latest video at foxnews.com

America First Legal, voittoa tavoittelematon ryhmä, jota johtaa Donald Trumpin entinen poliittinen neuvonantaja Stephen Miller, on nostanut kanteen Washingtonin kuvernööriä Jay Insleetä vastaan pysäyttääkseen osavaltion lain täytäntöönpanon, joka sallii alaikäisille sukupuolenvaihdosleikkaukset ilman vanhempien lupaa.

Konservatiivisen ryhmän mukaan senaatin lakiesitys 5599, jonka kuvernööri Inslee allekirjoitti toukokuussa, ”luo vaarallisen kannustimen alaikäisille, jotka ovat eri mieltä vanhempiensa kanssa ’sukupuolenkorjaavasta hoidosta’, paeta turvakotiin tai sijaiskotiin”.

SB 5599 sallii sijaiskotien ”majoittaa nuoria ilman vanhempien lupaa”. Lisäksi sijaiskotien ei tarvitse ilmoittaa vanhemmille siitä, missä heidän lapsensa ovat tai jos he saavat lääketieteellisiä toimenpiteitä, ”jos siihen on pakottava syy, johon kuuluu myös suojattuja terveyspalveluja hakeva nuori”.

Lakiehdotuksen mukaan ”suojattuihin terveydenhuoltopalveluihin” kuului ”sukupuolta vahvistava hoito”, joka alaikäisten osalta sisälsi mielivaltaisesti kaiken, mitä lääkärit määräävät dysforian hoitoon.

”Sukupuolta vahvistavaa hoitoa voidaan määrätä ’kaksisieluisille’, transsukupuolisille, ei-binäärisille ja muille sukupuoleltaan erilaisille henkilöille”, lakiesityksessä todetaan.

Demokraattiset lainsäätäjät kuvailivat tuolloin sukupuolenvaihdosleikkauksia ”ihmishenkiä pelastaviksi”.

Watch the latest video at foxnews.com

VIDEO: Trans-mies kysyi tämän yksinkertaisen kysymyksen lapsista trans-konferenssissa. Hänet potkittiin ulos konferenssista. Trans-mies Aaron Terrell häädettiin WPATH:n vuotuisesta tieteellisestä symposiumista, koska hän oli kysynyt kliinikoilta heidän tutkimuksestaan alaikäisille suunnatuista lääketieteellisistä toimenpiteistä.

”Jokainen lapsi – myös transnuoret – ansaitsee olla turvassa kotona. Täydellisessä maailmassa näin olisi, mutta valitettavasti se ei ole todellisuutta”, sanoi lakiehdotusta tukenut demokraattinen senaattori Marko Liias Everettistä. ”Tämä laki vahvistaa sitoumuksemme varmistaa, että lapsilla on turvallinen ja vakaa paikka, jonne mennä, kun he eivät ole tervetulleita kotiinsa.”

Lakiehdotuksen kannattajat sanoivat, että lainsäädäntö ei käsittele huoltajuuskysymyksiä tai nuorten erottamista vanhemmistaan, jos nämä eivät ole antaneet suostumustaan lapsensa ”sukupuolenvaihdokseen”.

America First Legal väittää, että SB599 antaa Washingtonin osavaltiolle luvan ohjata alaikäinen ”käyttäytymiseen liittyviin terveyspalveluihin” määrittelemättä, mitä tämä tarkoittaa.

/1🚨BREAKING — we sued the governor of Washington @GovInslee to block enforcement of a new “state-sanctioned kidnapping” bill that allows the state to hide kids from their parents to perform “gender transitions” – including disfiguring drugs and mutilating surgeries.

Read more:

— America First Legal (@America1stLegal) August 16, 2023