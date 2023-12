Yhdysvallat: Senaatin työntekijä jäi kiinni homoseksivideon kuvaamisesta senaatin istuntosalissa

Daily Caller -lehti sai haltuunsa senaatin istuntosalissa kuvatun amatööripornon, jossa näytetään suojaamatonta homoseksiä.

Senaatin istuntosalissa otetussa kuvassa väitetty kongressin työntekijä nähdään myös alasti nelinkontin katsomassa kameraan, kun hän on pöydällä, jossa senaattorit kuuntelevat todistuksia.

Lähde kertoi Daily Callerille, että kuvassa näkyvä huone on senaatin huone SD-G50. Daily Callerin toimitus sumensi miehen kasvot, sillä hänen henkilöllisyyttään ei ole vielä vahvistettu.

Daily Caller kertoi tarkastaneensa ryhmän chatin, jossa vuotanut videomateriaali ja kuva lähetettiin. Lehden toimitus vahvisti, että kuvat jaettiin yksityisessä ryhmässä, joka oli tarkoitettu politiikassa toimiville homomiehille.

Konservatiivinen aktivisti Laura Loomer kertoi X/Twitterissä, että kyseinen kongressin työntekijä työskentelee senaattori Ben Cardinille (D-MD).

”Voin yksinoikeudella vahvistaa, että se senaattori, jonka työntekijä jäi kiinni homoseksivideon kuvaamisesta senaatin istuntosalissa, on demokraattisenaattori Ben Cardin”, Loomer kirjoitti X/Twitter-julkaisussaan perjantaina.

