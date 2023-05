Yhdysvallat: Transsukupuolisten hormonitutkimukseen osallistuneet olivat kaikki steriilejä, kaksi teiniä teki itsemurhan

Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH) rahoitti transsukupuolisten hormonitutkimusta. Kaksi osallistujaa teki itsemurhan, yksitoista muuta ilmoitti itsemurha-ajatuksista. Kuinka vaarallisia tällaiset ”hormonihoidot” ovat alaikäisille?

Kuinka vaarallisia transsukupuolisten hormonihoidot todella ovat lapsille ja nuorille? New England Journal of Medicine -lehdessä (NEJM) julkaistu tutkimus, joka aiheuttaa nyt suuria poliittisia myllerryksiä Yhdysvalloissa, ei lupaa hyvää. Useat republikaanien kongressiedustajat vaativat nyt seuraamuksia, varsinkin kun NIH myönsi tutkimukselle yhteensä lähes puoli miljoonaa dollaria viiden vuoden apurahana.

Tutkimuksessa ”Psychosocial Functioning in Transgender Youth after 2 Years of Hormones” (Psykososiaalinen toimintakyky transsukupuolisilla nuorilla 2 vuoden hormonihoidon jälkeen) pyrittiin analysoimaan osallistujien psykososiaalista tilaa. Tutkijat arvioivat sukupuolihormonien vaikutuksia 12-20-vuotiaisiin ”transsukupuolisiin ja ei-binäärisiin nuoriin” tehdyssä tutkimuksessa, jota tarkasteltiin kriittisesti raportissa.

Tutkimuksen julkaisemisen jälkeen lääketieteellinen valvontajärjestö ”Do No Harm” kutsui tutkimusta ”kohtalokkaan virheelliseksi ja lähes epätieteelliseksi”, koska se pikemminkin sekoitti kuin selvensi lasten lääketieteellistä muuttumista koskevia kysymyksiä. Lisäksi se totesi, että tutkimus ei sisältänyt kontrolliryhmää. Raportin mukaan 24:lle tutkimukseen osallistuneelle annettiin sukupuolenkorjaushormoneja heidän ollessaan ”varhaisessa murrosiässä”, mikä teki heistä käytännössä steriilejä. Nämä myös lisäsivät sydän- ja verisuonitautien ja veritulppien riskiä.

Tutkimuksessa ei käsitelty itsemurhia. Sen sijaan siinä raportoitiin itseironisesti sukupuolenkorjaushormonien ”myönteisistä vaikutuksista, kuten elämäntyytyväisyydestä” sekä ”masennuksen ja ahdistuksen vähenemisestä” – ainakin tutkimuksen keston ajan. Positiiviset parannukset elämäntyytyväisyydessä, masennuksessa ja ahdistuneisuudessa todettiin vähäisiksi vasta tarkemmassa tarkastelussa. On syytä huomata, että tutkimuksessa ei ollut mukana vertailuryhmiä, jotka saivat psykoterapiaa tai eivät saaneet mitään hoitotoimenpiteitä. Mutta jos 24:stä osallistujasta kaksi tappoi itsensä ja 11:llä muulla oli vakavia itsemurha-ajatuksia, herää kysymys, miten tämä voi sopia yhteen ”masennuksen vähenemisen” kanssa. Ja vielä lisäksi: Miten tutkimuksen tekijät edes halusivat määrittää tämän, kun vertailuryhmää ilman hormonihoitoa ei edes ollut?

Tällaiset kokeet lapsilla ja nuorilla sukupuoli-ideologian nimissä osoittautuvat vaarallisiksi. Näistä hormonihoidoista aiheutuu ilmeisesti huomattavasti enemmän haittaa kuin niistä on mitään hyötyä. Tämä käytäntö muistuttaa useista mielivaltaisista ihmiskokeista ihmiskunnan synkimmässä historiassa.

Lähde: Report24, The New England Journal of Medicine, Daily Signal, Do No Harm